Zoals verwacht veel vertraging door wegwerkzaamheden bij Utrecht

Nieuw asfalt

De weg is dicht omdat er groot onderhoud nodig is aan het asfalt. De bestaande toplaag wordt vervangen door een stillere variant. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om thuis te blijven of op een andere manier te reizen. Verkeer dat toch de weg op gaat, wordt omgeleid via de A12 en A27.

'Heel druk'

Het is op meer plekken in Nederland drukker dan normaal op de weg, zegt een woordvoerder van de ANWB. Behalve in Utrecht is het ook bij Amsterdam en Arnhem "heel druk" op de weg. "Dat komt omdat er veel recreatieverkeer onderweg is, in combinatie met buitenlandse toeristen." Volgens de woordvoerder is het drukker dan andere jaren op dit moment in de zomer.