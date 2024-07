Derde dag op rij grote verkeersdrukte rond Amsterdam: 'Er zijn geen alternatieven'

"Het was de bedoeling dat mensen via de A10 Zuid en de A10 West zouden omrijden, maar die weg kan dat niet aan. Daardoor staat de A9 ook helemaal vol. Het is een domino-effect." Er is dus geen advies vanuit de ANWB voor automobilisten die toch echt Amsterdam in moeten, behalve: doorbijten. "Er zijn geen alternatieven. Maar rond een uur of half acht is het ergste meestal wel voorbij", aldus De Geest.