NOS Nieuws • vandaag, 17:31 Het is druk op de weg, maar niet de drukste vrijdag van het jaar

Voor veel Nederlanders is de vakantie vandaag begonnen, met als gevolg drukte op de snelwegen. Aan het eind van de middag stond er verspreid over het land ruim 700 kilometer file.

"We merken dat het heel erg druk is door recreatieverkeer", vertelt Heleen de Geest van de ANWB. "Dat hadden we ook verwacht, want het is het ook nog slecht weer, dus dan zijn de files altijd wat langer. Vooral bij Arnhem op de A12 en de A50 tussen Arnhem en Eindhoven is het heel druk."

Het gaat dan niet alleen om mensen die op vakantie gaan. "Het is een tijd met veel evenementen en festivals, waar dagjesmensen naartoe gaan, en het bekende woon-werkverkeer, dus het is een combinatie daarvan."

Niet de drukste vrijdag

De regio midden heeft nu vakantie gekregen. Toch is het niet zo dat de hele regio meteen in de auto stapt, zegt De Geest. "Maar vrijdagmiddag is wel een populaire dag, omdat veel scholen al dicht zijn op vrijdag."

Rond 17.00 uur meldt de ANWB dat er nog zo'n 500 kilometer file staat. Verwacht wordt dat vanaf 19.00 uur de meeste files wel zijn opgelost.

Het is overigens niet de drukste vrijdag van het jaar. "We hebben al een aantal drukkere vrijdagen gehad. Dat is dan meestal een combinatie van mensen die een lang weekend weggaan en slecht weer."

Ook morgen verwacht de ANWB dat het druk gaat worden, doordat er veel aan de weg wordt gewerkt.

"Er zijn een aantal belangrijke snelwegen dicht dit weekend. Dat zijn de A10 Zuid richting Schiphol, waardoor we heel veel file bij Amsterdam verwachten. Ook de A27 van Utrecht naar het zuiden is dicht, waardoor het veel drukker zal zijn op de A2 naar het zuiden."

Overstromingen en aardverschuivingen

Over de grens is het druk bij de bekende knelpunten. "Dus op de Autoroute du Soleil van Lyon naar het zuiden. En in de Alpen is het slecht weer geweest, waardoor mensen er rekening mee moeten houden dat een paar Alpenpassen dicht zijn. Overigens zijn de snelwegen daar prima te berijden op dit moment."

Wel kampen delen van Oostenrijk met overstromingen en aardverschuivingen door zware regenval. Vooral de regio's Karinthië, Tirol en Stiermarken hebben te maken met noodweer.

Mensen die naar Oostenrijk of Zwitserland afreizen kunnen het beste advies inwinnen bij de geboekte accommodatie. "Daar weten ze altijd het beste hoe het er daar voor staat."

Morgen wordt geen "zwarte zaterdag" (de drukste reisdag van de zomer). "Dat is overigens een term die de Fransen gebruiken. In Frankrijk wijzen ze 27 juli en 3 augustus aan als zwarte zaterdagen, maar het is zeker heel druk op de Europese wegen."