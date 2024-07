Noodweer in delen van Oostenrijk, ANWB waarschuwt vakantiegangers

Weervrouw Roosmarijn Knol:

"In het zuidoosten van Europa is het de afgelopen dagen ontzettend warm geweest, met temperaturen oplopend naar 30 tot 39 graden. Vanuit het westen is koudere lucht vanaf de Atlantische Oceaan het Europese continent binnengestroomd.

In de gebieden waar warme en koudere lucht met elkaar in botsing komen, is de kans het grootst op het ontstaan van zware onweersbuien. Dat gebeurde afgelopen dinsdag al in Nederland en sindsdien is het bij ons best fris zomerweer.

Momenteel is het grensvlak tussen deze luchtsoorten verschoven naar het oosten, waardoor het nu juist rondom de Alpen en in het oosten van Duitsland en westen van Tsjechië en Polen erg onstuimig is. Er wordt gewaarschuwd voor zware regenval en overstromingsgevaar, zeker in de heuvel- en bergachtige gebieden. Daarnaast kan ook schade ontstaan door de harde wind en grote hagelstenen die bij sommige buien kunnen voorkomen."