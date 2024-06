Nog steeds problemen door noodweer in Oostenrijk

De Oostenrijkse omroep ORF schrijft dat familie in eerste instantie zelf naar de man heeft gezocht. Daarbij kregen ze hulp van jagers en de brandweer. Toen dat niets opleverde, is de man officieel als vermist opgegeven.

Dam doorgebroken

Veel plekken in Oostenrijk hebben te maken met noodweer. In het district Kufstein vielen hagelstenen van wel zeven centimeter groot.

In Eisenstadt-Umwelt en Neusiedl am See liepen na een zware onweersbui straten en kelders onder water. In nog geen half uur viel er 50 millimeter regen. Een woordvoerder van de brandweer noemt iedere druppel die valt, er eentje te veel.