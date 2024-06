NOS Nieuws • vandaag, 13:49 Auto's meegesleurd en stembureaus onbereikbaar na regen in Oostenrijk

Hevige regenval, modderstromen en rivieren die buiten de oevers treden leiden in Oostenrijk tot overstromingen en grote schade in dorpen. Vooral plaatsen in Stiermarken, een deelstaat die grenst aan Slovenië, zijn hard getroffen door overstromingen.

Op videobeelden is te zien hoe het water op grote snelheid door een dorp ten noorden van de stad Graz stroomt. Volgens de Oostenrijkse omroep ORF steeg het water in de rivier Übelbach binnen enkele minuten enorm, waardoor mensen door de overstromingen werden verrast. Auto's werden meegesleurd en het water drong bij tientallen huizen naar binnen.

Inwoners klimmen op auto's die zijn meegesleurd door de waterstroom:

0:53 Auto's meegesleurd na overstromingen in Oostenrijk

De brandweer heeft meerdere mensen gered en kreeg alleen al rond Graz meer dan 800 meldingen. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat er geen meldingen zijn van slachtoffers.

Stembureaus onbereikbaar

De overstromingen hebben ook gevolgen voor de Europese verkiezingen. Een aantal stemkantoren is onbereikbaar of ernstig beschadigd. Gemeenten hebben stembureaus verplaatst en borden opgehangen om kiezers daarop te wijzen. Daarnaast zijn de nieuwe locaties via sociale media gecommuniceerd.

Ook de snelweg A9 is afgesloten vanwege grote hoeveelheden modder en puin op de weg. Sommige wegen zijn versperd door omgevallen bomen. Meteorologen melden dat er zaterdag op sommige plekken in korte tijd meer dan 100 millimeter regen is gevallen. Ook voor vandaag wordt er regen verwacht.