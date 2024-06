AFP Brandweermannen in leggen zandzakken in Baar-Ebenhausen

NOS Nieuws • morgen, 00:34 • Aangepast morgen, 01:00 Noodweer in Zuid-Duitsland houdt aan, meer dorpen geëvacueerd

De aanhoudende regen in Zuid-Duitsland blijft tot problemen leiden. Verschillende dorpen aan de oevers van de rivieren de Donau en de Schmutter in Zuid-Duitsland worden de komende uren geëvacueerd. Voor inwoners uit het gebied worden opvangplekken klaar gemaakt.

Volgens de lokale autoriteiten stijgt het waterpeil in de rivieren nog steeds. In meerdere gemeenten in Beieren geldt de noodtoestand. De Duitse weerdienst waarschuwt voor onweer en zware regen. Bondskanselier Olaf Scholz reist maandag naar het overstromingsgebied.

Duitsland-correspondent Chiem Balduk: "Het gevaar is nog niet geweken. Er wordt nog een behoorlijke plens regen verwacht. Het water kan geen kant meer op omdat de grond verzadigd is. Met man en macht wordt op diverse plekken zandzakken gelegd maar het is op veel plaatsen vechten tegen de bierkaai. In een van de getroffen dorpen is er ook wel wat frustratie te horen omdat er daar al meerdere keren hoogwater is geweest. En omdat er toch huizen gebouwd worden in laaggelegen gebied."

In de deelstaten Beieren en Baden-Württemberg regent het sinds vrijdag onophoudelijk. Zondag braken in de deelstaat Beieren twee dammen door. Het zijn dammen in zijtakken van de Donau in Pfaffenhofen an der Ilm. Volgens Duitse media zijn die dammen onherstelbaar beschadigd.

Dode en vermisten

Bij reddingswerken kwam een brandweerman om. De man overleed in het Beierse Pfaffenhofen an der Ilm toen zijn rubberboot omsloeg. Drie andere brandweermensen overleefden het wel. De Duitse bondskanselier Scholz heeft de familie van de brandweerman gecondoleerd. In de plaats Offingen wordt ook nog een brandweerman vermist. Net als bij de omgekomen brandweerman sloeg ook zijn reddingsboot om. Ook een vrouw wordt nog vermist.

In heel Beieren zijn 40.000 reddingswerkers actief, zegt minister-president Söder van de deelstaat. Ook hij stond stil bij het overlijden van de brandweerman: "Dat de situatie hier ernstig is, blijkt wel uit de dood van een collega. Daarom is er naast al het werk dat gedaan moet worden ook ruimte voor verdriet."

De modderstroom kwam precies tot aan de rand van het spoor:

1:09 Mens en dier in het nauw door overstromingen in Zuid-Duitsland