Wateroverlast, overstromingen en dijkdoorbraak in Zuid-Duitsland, 1300 evacuées

In verschillende regio's langs rivieren in Zuid-Duitsland stijgt het waterpeil. Door zware regenval treden rivieren buiten hun oevers en zijn er op verschillende plekken grootschalige overstromingen. Straten staan onder water en er zijn evacuaties gaande. Op sommige plekken verslechtert de situatie in de loop van de dag doordat de onweersbuien aanhouden.

In delen van Beieren en Baden-Württemberg geldt het hoogste waarschuwingsniveau. Duitse media melden op basis van berichten van de weerdienst dat de waterstanden in sommige regio's het niveau bereikt hebben van een overstroming die daar eens in de honderd jaar voorkomt.

Dijk doorgebroken

In de buurt van Augsburg, in Beieren, is een dijk doorgebroken. Onder meer in Diedorf hebben mensen vanwege het water hun huis moeten verlaten. Ook is een groot deel van de gemeente inmiddels geëvacueerd. "Het is niet langer voldoende om naar hogere verdiepingen te gaan om te schuilen", zeggen de lokale autoriteiten. Ook in dorpen in de regio zijn inwoners opgeroepen om hun huis te verlaten.