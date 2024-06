DPA De nasleep van het hoge water in Rudersberg

NOS Nieuws • vandaag, 11:05 • Aangepast vandaag, 13:22 Nieuwe damdoorbraak, twee doden in Zuid-Duitsland door noodweer

De overlast door het noodweer in Zuid-Duitsland is nog niet voorbij. Vannacht is opnieuw een dam doorgebroken. Door de vele regen afgelopen dagen zijn er overstromingen en aardverschuivingen ontstaan.

Het dodental door het noodweer staat inmiddels op twee, nadat vandaag het lichaam van een vermiste vrouw werd gevonden.

Grote gebieden, dorpen en delen van steden in voornamelijk de deelstaat Beieren staan onder water. Op verschillende plekken worden mensen geëvacueerd, veel scholen in het getroffen gebied blijven vandaag dicht.

Bij Ebersbach an der Fils brak een rivier gisteravond door een geluidswal:

1:06 Duitse rivier breekt door geluidswand en zet snelweg onder water

Bondskanselier Scholz bracht vandaag een bezoek aan het getroffen gebied. In Reichertshofen, ten noorden van München, legde hij een link tussen het noodweer en klimaatverandering. Scholz benadrukte tegenover de pers de "noodzaak om door mensen veroorzaakte klimaatverandering een halt toe te roepen". Verder zei hij mee te leven met de getroffenen.

Voor vandaag verwacht de Duitse Weerdienst weer onweersbuien en zware regen, zo'n 15 tot 25 liter per vierkante meter. Voor de dagen daarna zijn de verwachtingen dat het droog blijft, maar omdat het water niet in de bodem kan wegtrekken is het gevaar dan nog niet voorbij.

NOS

Door de vele regen kunnen rivieren het water niet meer aan. Daardoor treden rivieren buiten hun oevers en lopen dorpen en steden onder water. Ten noorden van München braken zondag ook al twee dammen door.

Duitsland-correspondent Chiem Balduk: "De ogen gaan meer en meer naar de Donau, want veel zijrivieren komen daar uiteindelijk op uit. In de deelstaat Baden-Württemberg stroomt het water naar de Rijn, maar de focus ligt op de Donau. Daar zijn kansen op overstromingen en dan komen ook grotere steden zoals Regensburg in gevaar. Ook in Oostenrijk zijn ze alert op stijgend water."

Bij reddingswerken kwam dit weekend een brandweerman om. Hij overleed in het Beierse Pfaffenhofen an der Ilm toen zijn rubberboot omsloeg. Drie andere brandweermensen overleefden het wel.

In de plaats Offingen wordt nog een brandweerman vermist. Net als bij de omgekomen brandweerman sloeg ook zijn reddingsboot om. Een 43-jarige vrouw die sinds gisterochtend werd vermist, werd vandaag levenloos aangetroffen in een kelder in de stad Schrobenhausen.

Reuters Kanselier Olaf Scholz (vooraan, in donkerblauwe jas) bezocht vanochtend het getroffen gebied

In heel Beieren zijn 40.000 reddingswerkers actief, zegt minister-president Söder van de zuidelijke deelstaat.