ANP Vanwege de werkzaamheden stond het verkeer rondom Utrecht afgelopen weekend vast

In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 13:41 Rijkswaterstaat zint op maatregelen om nieuwe drukte rond A2 te voorkomen

Rijkswaterstaat gaat donderdag vanwege de werkzaamheden op de A2 mogelijk wegen strategisch afzetten om een nieuwe verkeerschaos rondom Utrecht te voorkomen. Afgelopen weekend leidden de werkzaamheden in en om Nieuwegein tot lange files.

De A2 richting Den Bosch is gedurende een aantal weken van donderdagavond tot maandagochtend afgesloten tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Everdingen vanwege groot onderhoud. In het eerste weekend ging het in Nieuwegein direct mis. De drukte begon vrijdag al rond het middaguur en in de spits liep het volledig vast. Pas rond 23.00 uur 's avonds kwam er weer wat beweging in het verkeer in de stad.

Omwonenden begonnen spontaan drinken, koekjes en eten te brengen naar de mensen die vaststonden en stelden hun toiletten beschikbaar voor mensen met hoge nood. Later sprong ook de gemeente Nieuwegein bij.

Files door navigatie

"De chaos van afgelopen weekend was niet voorzien", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen RTV Utrecht. "Door de wegwerkzaamheden hadden we al drukte voorspeld op de omleidingswegen, maar daarbovenop regende het ook. Automatisch wordt het dan drukker omdat mensen dan eerder geneigd zijn om in de auto te stappen." Ook een aantal ongelukken veroorzaakte overlast.

De files werden volgens de woordvoerder voornamelijk veroorzaakt door navigatiesystemen die een kortere route aangaven. Dat leidde ertoe dat het vooral rondom Nieuwegein drukker werd. "Rijkswaterstaat heeft omleidingen ingesteld via de A12 en A27, maar als het daar dan drukker wordt, dan gaan navigatiesystemen de route opnieuw berekenen en komen dan met een snellere optie."

Wegen strategisch afzetten

In totaal wordt de A2 op het bewuste traject vijf (lange) weekends achter elkaar afgesloten. In de eerste drie weken begint de afsluiting al op donderdagavond. Komende donderdag, bij de tweede keer, wil Rijkswaterstaat om de drukte voor te zijn bepaalde wegen mogelijk "strategisch afzetten".

"Hierdoor kunnen we voorkomen dat het in Nieuwegein weer druk wordt", aldus de woordvoerder. Waar de afzettingen precies zouden komen, is nog niet duidelijk. Een andere optie is om automobilisten via matrixborden boven de weg op te roepen om hun navigatie uit te zetten.

Vandaag gaan Rijkswaterstaat en de gemeente Nieuwegein verder in gesprek over het voorkomen van een nieuw verkeersinfarct. Burgemeester Van Beukering van Nieuwegein zei eerder geschrokken te zijn van wat er dit weekend in haar gemeente gebeurde. "Dit moet volgend weekend echt heel anders."