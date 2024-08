ANP Een wolf op de Veluwe

In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 06:47 Vader doet verhaal na incident met wolf in Leusden en deelt foto's

De vader van het meisje dat gewond raakte bij een confrontatie met een wolf op landgoed Den Treek bij Leusden heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. In een terugblik bij RTV Utrecht, samen met de directeur van de bso, noemt hij het incident "surrealistisch".

Matthijs, de vader, kreeg op 16 juli een belletje van de buitenschoolse opvang Vrijland Amersfoort; zijn 5-jarige dochter zou zijn gebeten door een wolf en hij moest haar zo snel mogelijk ophalen.

Die ochtend verstopten 36 kinderen en meerdere begeleiders appels in het gras voor een speurtocht. Een van de begeleiders hoorde geritsel, vertelt bso-directeur Laurens Zaalberg: "In een flits zag ze de wolf. Het meisje werd beslopen en aangevallen. Ondanks de lage sluipstand, was hij supersnel. Het meisje werd kort in haar rechterzij gebeten, waarna ze naar links viel."

De verwondingen van het meisje:

RTV Utrecht De verwondingen van het meisje.

De begeleider gilde hard, waarna de wolf volgens haar het meisje weer losliet, zegt de bso-directeur. "De wolf liep weg en bleef zo'n tien meter verderop staan, keek nog even om en vertrok. Dit laatste hebben meerdere medewerkers gezien." De bso-begeleiders stuurden direct alle kinderen weg van de plek. Ondertussen probeerden ze de rust te bewaren.

'Surrealistisch'

Het 5-jarige meisje bleek gewond te zijn in haar zij. Haar ouders werden direct ingelicht. Vader Matthijs zegt dat hij schrok toen hij het telefoontje van de opvang kreeg. "Iedereen was behoorlijk in shock. Dat is ook niet gek natuurlijk."

Hij belde direct de huisarts, zegt hij. Die was ook verbaasd. "Het was even zoeken naar het medisch protocol. De huisarts belde daarom ook met het RIVM voor advies. Je merkt dan wel dat het de eerste keer is dat zoiets hier gebeurt."

Dezelfde dag belde een rechercheur de ouders. 's Avonds kwamen twee agenten langs voor een verhoor. Ze ondervroegen de ouders en namen kleding mee die het meisje droeg voor dna-analyse. In de kleding zaten gaatjes, zegt vader Matthijs. Het dna-onderzoek bevestigde een paar weken later dat het om een wolf ging.

Met het meisje gaat het inmiddels een stuk beter, zegt haar vader. Na het incident is ze een tijdje bang geweest om naar het bos of de opvang te gaan. Ook had ze moeite met slapen. Haar ouders schakelden Slachtofferhulp in: "Het moet weer normaliseren, maar het gaat de goede kant op."

Wel of niet gebeten

De vader van het meisje en de bso-directeur zijn ervan overtuigd dat het meisje is gebeten. Meerdere wolvenexperts spreken dit tegen aan de hand van de verwondingen. De hoektanden van een wolf zijn rond, dus de verwonding zou ook rond moeten zijn, redeneren ze.

De schrammen zouden bijvoorbeeld kunnen komen doordat het meisje is gevallen. RTV Utrecht liet een patholoog naar de foto's van de verwondingen kijken. Die onderschrijft de conclusie van de wolvenexperts.

Twee andere professionals die de regionale omroep sprak, zeggen op hun beurt dat niet uitgesloten kan worden dat het wel om een beet gaat. Zo zou de wolf de intentie kunnen hebben gehad om te bijten, maar de handeling niet hebben afgemaakt.

Landgoed volgende week weer open

Na het incident riep de provincie op het gebied te mijden, maar dit werd onvoldoende nageleefd. Een paar dagen later gaf de gemeente Leusden een noodbevel af. Hierin stond dat de eigenaar van het landgoed het gebied niet langer mocht openstellen.

Het landgoed gaat vanaf komende maandag weer open, meldt een woordvoerder van de gemeente.