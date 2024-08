Parijs vandaag: direct medaillekansen voor Nederland op dag één Paralympische Spelen

Elke paralympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Vandaag dag 1.

Op de eerste dag van de Paralympische Spelen in Parijs zijn er meteen medaillekansen voor Nederland. Bij het baanwielrennen komen vandaag drie Nederlanders in actie: Tristan Bangma en Vincent ter Schure bij het onderdeel achtervolging en Caroline Groot bij de tijdrit.

De 26-jarige Bangma, die uitkomt in de klasse voor visueel beperkten, is de regerend paralympisch kampioen op de achtervolging. In Tokio pakte hij daarnaast ook nog zilver in de wegrace. Vier jaar eerder was hij de beste op de Spelen op de tijdrit.