Zo volg je de Paralympische Spelen bij de NOS

De Paralympische Spelen in Parijs volg je de komende weken bij de NOS. Vanaf woensdag 28 augustus tot en met zondag 8 september strijden de Nederlandse paralympiërs in Parijs om het eremetaal.

De openingsceremonie is woensdagavond 28 augustus live te volgen op NPO 3, van 20.00 tot 22.30 uur. Alle wedstrijden met Nederlandse deelnemers zijn live te volgen via de streams op NOS.nl en de NOS-app. Ook in de NOS Sportjournaals aan het begin van de avond wordt plek ingeruimd voor de paralympische prestaties.