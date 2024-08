Real Madrid na rust te sterk voor Vallodolid, eerste doelpunt 18-jarige Endrick

Real Madrid heeft zijn tweede duel in de nieuwe competitie wel gewonnen. Na de 1-1 op Mallorca werd Real Valladolid in Madrid wel verslagen: 3-0.

Na rust vloog Real Madrid uit de starblokken, al werd een doelpunt van Arda Güler nog voorkomen door doelman Karl Hein. De 1-0 viel even later toch; toen Stanko Juric van Valladolid een hard geschoten vrije trap van Federico Valverde ongelukkig van richting veranderde.

Een opmaat voor een glansrijke tweede helft was het niet. De gasten kregen kansen op 1-1. Pas in de slotfase stelden invallers Brahim Diaz (met een lobje) en Endrick (verdekt schot) de zege veilig. Met een doelpunt in zijn eerste competitiewedstrijd werd de Braziliaan (18 jaar en 35 dagen) de jongste niet-Spaanse doelpuntenmaker ooit voor Real Madrid in La Liga.