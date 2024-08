Reuters Robert Lewandowski viert zijn goal tegen Athletic Club met Jules Koundé.

NOS Voetbal • vandaag, 22:18 Herboren Lewandowski helpt Barça voorbij Athletic: 'Nooit andere Robert gekend'

FC Barcelona heeft ook zijn tweede duel in de Spaanse competitie gewonnen. In een aantrekkelijke wedstrijd in het Olympisch Stadion op de Montjuic werd Athletic Club met 2-1 verslagen.

Bij het afgelopen EK ontpopten Lamine Yamal (17) en Nico Williams (22) zich tot de nieuwe sensaties van kampioen Spanje. Vanavond stonden beide supertalenten tegenover elkaar. En het was de jongste van de twee die zijn stempel drukte.

Halverwege de eerste helft stompte Alex Padilla, de Mexicaanse doelman van de Baskische ploeg, de bal voor de voeten van Yamal. De tiener speelde zich behendig vrij en z'n schot belandde via het hoofd van Athletic-verdediger Yeray Álvarez in het doel.

Athletic gaf niet op en kwam kort voor rust op gelijke hoogte uit een strafschop, al had dat wel wat voeten in de aarde. Álex Berenguer werd in het strafschopgebied van Barcelona gevloerd, maar de scheidsrechter zag daar aanvankelijk geen overtreding in en liet doorspelen.

In de tegenaanval dacht Robert Lewandowski op zijn beurt een strafschop verdiend te hebben, maar ook dat werd door de arbiter weggewuifd. Op aandringen van de VAR maakte Gil Manzano echter alsnog de gang naar het videoscherm en kreeg daarop te zien dat de Basken een penalty was onthouden.

De strafschop werd door Oihan Sancet onhoudbaar in de linkerbovenhoek geknald.

Pro Shots Een onderonsje op het veld tussen Nico Williams en Lamine Yamal.

In de tweede helft kregen Lewandowski en Barcelona - waar de geblesseerde Frenkie de Jong vanaf de tribune toekeek - alsnog loon naar werken. De Pool zag eerst een volley door Padilla gekeerd worden, waarna hij ook nog een keer de paal trof. Een kwartier voor tijd gaf Raphinha voor en stond Lewandowski op de juiste plaats om de 2-1 verwoestend binnen te schieten.

De 36-jarige Lewandowski maakte zo in zijn tweede Liga-duel voor Barcelona al zijn derde treffer. Vorige week was hij twee keer trefzeker in het uitduel met Valencia (2-1).

Het is nog erg vroeg om conclusies te trekken, maar het meest productieve seizoen van Lewandowski was in 2020-2021 bij Bayern München. Dat seizoen maakte de Pool 41 treffers in 29 competitieduels en nog eens zeven in de Champions League en het WK voor clubs. Zijn trainer toen én nu: Hansi Flick. "Ik heb nooit een andere Robert gekend", lachte Flick na afloop.

Real uit op revanche

Real Madrid, dat in zijn eerste duel met Kylian Mbappé als aanvalsleider niet verder kwam dan 1-1 bij Mallorca, neemt het zondag in eigen stadion op tegen Real Valladolid.