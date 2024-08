Real Madrid loopt meteen averij op in La Liga, Mbappé scoort niet bij competitiedebuut

Real Madrid heeft in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in La Liga meteen averij opgelopen. De Madrilenen speelden zondagavond met 1-1 gelijk bij Real Mallorca. Kylian Mbappé maakte in die wedstrijd zijn competitiedebuut, maar kwam niet tot scoren.

Het was de Braziliaan Rodrygo die al vroeg de score opende voor de ploeg van Carlo Ancelotti. Vinícius Júnior had een hakje in huis waarmee hij zijn landgenoot vrijspeelde en Rodrygo wist vervolgens met een prachtige krul in de verre hoek raak te schieten.