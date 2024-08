Uitgefloten oud-PSV'er Madueke met hattrick belangrijk voor Chelsea

Met dank aan Noni Madueke heeft Chelsea zijn eerste zege van het seizoen in de Premier League binnen. De oud-PSV'er maakte bij Wolverhampton Wanderers (2-6) na rust in veertien minuten een hattrick.

Door goals van Nicolas Jackson en Cole Palmer voor de bezoekers en Matheus Cunha en ex-FC Groningen-spits Jørgen Strand Larsen voor de thuisploeg was de ruststand 2-2. In de 49ste minuut begon het kwartiertje van Madueke, ondanks dat de speler werd uitgefloten door het thuispubliek.

Op social media had Madueke zich zaterdagavond niet bepaald complimenteus uitgelaten over de stad Wolverhampton. De post werd snel weer verwijderd, maar het publiek op Molineux was het niet vergeten en floot hem de hele wedstrijd uit.