ANP Thom van Bergen en Jorg Schreuders

NOS Voetbal • vandaag, 09:26 Groningse jeugdvrienden in eredivisie: 'Gebrand om te laten zien dat we het aankunnen'

Opgegroeid in de stad, fan geworden op de tribunes en nu als vrienden samen op het veld. Vier aanvallers van FC Groningen delen mooie herinneringen en beleven na de promotie een mooie start in de eredivisie met twee gewonnen wedstrijden.

"Dat voelt magisch", vertelt Jorg Schreuders, met 19 jaar de jongste van het Groningse kwartet dat zich met zichtbaar veel plezier toont aan het grote publiek. "We zijn zelf ook heel benieuwd naar ons eigen kunnen in de eredivisie. We zijn er heel erg op gebrand om te laten zien dat we het aankunnen."

Opgeleid viertal

Met Thom van Bergen (20), Luciano Valente (20) en Romano Postema (22) is Schreuders bezig aan zijn doorbraak. Het in Groningen opgeleide viertal heeft een sterke band.

"Op het veld is dat heel makkelijk. We kennen elkaar al zo lang dat je precies weet wat je van elkaar kan verwachten", zegt Schreuders, al goed voor twee goals en twee assists. "Ook in de kleedkamer en op Corpus (het sportpark waar Groningen traint), is het door en door grappen met elkaar maken. Dat is een heel leuke dynamiek."

2:14 Gronings kwartet van tribune naar eredivisie: 'Magisch gevoel'

"Het gaat ver terug", legt Schreuders uit. "Ik was 5, 6 jaar oud toen ik voor het eerst met mijn vader en broers naar het stadion ging. Sindsdien ben ik altijd gegaan, ook met Thom en de andere jongens uit het team, Luciano en Romano."

Van Bergen, die al een groen-wit shirt aan kreeg voor hij kon lopen, vult aan: "Op de tribune keken we elkaar wel eens aan van 'het zou toch mooi zijn als we daar ooit ook mogen voetballen'." Een paar jaar later staan ze er. Eerst als jonkies, verrassingen in de eerste divisie. Nu met zes punten op zak na twee duels in de eredivisie.

ANP Een tevreden FC Groningen-trainer Dick Lukkien

"Gedeeld koploper, heel mooi", zegt Van Bergen trots. "Vroeger, als Groningen een bliksemstart had, keek ik altijd wel even op Teletekst..." Maar dan, toch ingetogen: "Het seizoen is nog hartstikke lang, het zegt natuurlijk niets."

Schreuders: "Het is wel fijn dat ik weet hoe het aan de andere kant is. Ik weet wat een Groningen-supporter wil zien, al is dat ook niet heel ingewikkeld: het begint bij gas geven, alles voor de club geven. Heel mooi om dat als speler toe te passen, en hopelijk de mensen een beetje blij maken."

Vanmiddag (12.30 uur) wacht de volgende test, in de eigen Euroborg tegen AZ. Twee ploegen zonder puntenverlies, Schreuders straalt als het zo wordt gepresenteerd. "Dat klinkt wel goed. Mooi affiche. Dat ons gevoel goed is, is duidelijk. We zitten er lekker in, dus ik ben positief gestemd. Verder doe ik geen voorspelling, ik praat liever achteraf."

FC Groningen-AZ bij de NOS De wedstrijd tussen FC Groningen en AZ is zondag vanaf 12.15 uur te volgen via een liveblog op NOS.nl en op NPO Radio 1, NOS Teletekst of in de NOS-app. Kort na de wedstrijd is een samenvatting van het duel online te zien. Een uitgebreide samenvatting volgt vanaf 19.00 uur op NPO 1 in Studio Sport Eredivisie.