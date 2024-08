Jeugdparel Schreuders leidt gepromoveerd Groningen tegen RKC weer naar winst

FC Groningen heeft ook de tweede wedstrijd na de terugkeer in de eredivisie gewonnen. Na vorige week NAC (4-1) werd vanavond ook RKC verslagen, in Waalwijk werd het dik verdiend 1-2.

De gepromoveerde ploeg van trainer Dick Lukkien kreeg de beste kansen en had met Etienne Vaessen de betere keeper, die pas in de slotfase moest buigen.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd stilgestaan bij het overlijden van Jan Verhulst (84), erelid en clubicoon van RKC. Verhulst, geboren in het oprichtingsjaar van RKC, was onder meer tien jaar voorzitter van het bestuur en in 2015 werd de hoofdtribune van het Mandemakers Stadion naar hem vernoemd.