Milan zet valse start voort met nederlaag tegen gepromoveerd Parma, Inter wint wel

AC Milan heeft op zaterdagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de Italiaanse competitie. Nadat het in de eerste speelronde ternauwernood gelijkspeelde tegen Torino (2-2), verloor het in speelronde 2 op bezoek bij het gepromoveerde Parma (2-1).

Vooral de manier waarop zal tot zorgen leiden in Milaan. Parma kwam al na twee minuten op voorsprong via de Roemeen Dennis Man en was grote delen van de wedstrijd de betere ploeg. Parma had misschien nog wel vaker kunnen scoren.