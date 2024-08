Milaan in mineur: Inter en AC lopen averij op in openingsronde Serie A

Inter en AC Milan zijn het nieuwe seizoen in de Serie A begonnen met puntenverlies. Kampioen Inter liep in blessuretijd averij op op bezoek bij Genoa (2-2), de stadsgenoot en nummer twee van het vorige seizoen pakte ternauwernood een punt tegen Torino (2-2).

Inter trad na het behalen van de twintigste landstitel trots aan met een tweede ster op het shirt, maar moest aan de bak nadat Alessandro Vogliacco Genoa uit een rebound op voorsprong had gezet.

Marcus Thuram kopte knap de gelijkmaker binnen en dacht even later een strafschop te versieren, maar na ingrijpen van de VAR legde de arbiter de bal toch niet op de stip.

Dumfries invaller

In de tweede helft werd een doelpunt van Inter-wingback Federico Dimarco afgekeurd (buitenspel), viel Denzel Dumfries in en werd een treffer van Thuram - met dank aan de VAR - goedgekeurd.

Genoa perste er een stevig slotoffensief uit en had in blessuretijd het geluk dat Yann Bisseck de bal tegen zijn vooruitgestoken arm kreeg: hands. Junior Messias schoot de strafschop zwak in waardoor Yann Sommer kon redden, maar uit de rebound maakte Messias alsnog gelijk.