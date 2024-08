ANP Drukte rondom de A2 bij Utrecht

NOS Nieuws • vandaag, 13:59 • Aangepast vandaag, 15:44 Opnieuw verkeersinfarct rond Utrecht door werk aan A2, Nieuwegein sluit wegen af

Opnieuw is het vanmiddag extreem druk rond Utrecht op de snelwegen naar het zuiden. De ANWB spreekt van een verkeersinfarct. De A2 is net als vorig weekend afgesloten voor werkzaamheden van knooppunt Oudenrijn tot knooppunt Everdingen en omrijders komen op alle andere wegen vervolgens in de file terecht.

Rond 17.00 uur staan er nog lange files op de snelwegen A2, A27 en A12 die langs of door Utrecht lopen en de provinciale en lokale wegen bij Utrecht, Nieuwegein, Vianen en Houten. Ook buiten de regio-Utrecht lopen noord-zuidroutes vast, ziet de ANWB.

Vorige week werd het een chaos in Nieuwegein, doordat mensen door hun navigatie door die plaats werden gestuurd. Het verkeer in de gemeente stond urenlang vast. Nieuwegein heeft dit weekend maatregelen genomen. Zo staan verkeerslichten anders ingesteld zodat ze op een goede manier doseren en de gemeente sluit korte tijd sommige wegen helemaal af om ervoor te zorgen dat het verkeer elders kan doorstromen.

Reactie minister Madlener

Minister Madlener van Infrastructuur benadrukte vanmiddag dat er voortdurend overleg is over de situatie, ook met de lokale overheden, en dat er al veel maatregelen zijn genomen: "We willen er echt voor zorgen dat het niet meer zo uit de hand loopt dat mensen daar urenlang vaststaan."

Hij voegde eraan toe dat de toestand na elk weekend wordt geëvalueerd. Madlener zei verder dat de afsluiting van de A2 nog een paar weekends duurt, dat de klus eind september klaar moet zijn en dat de werkzaamheden op schema liggen. Hij benadrukte dat het om de renovatie van de drukste weg van Nederland gaat.

De minister zei ook dat er bewust voor gekozen is om de operatie "kort maar krachtig" te laten zijn, maar dat de overlast niet moet leiden tot onacceptabele situaties.

Het advies van Rijkswaterstaat blijft om de wegen rond Utrecht en Nieuwegein te mijden en alternatief vervoer zoals de trein te gebruiken.

Maar dat advies komt voor deze mensen te laat:

0:45 Deze automobilisten zijn opnieuw gevangen in de filefuik van Nieuwegein

Veerdienst Schoonhoven-Gelkenes merkt ook dat er gewerkt wordt aan de A2. "Vorige week was het ook bij ons chaos en liepen de wachttijden flink op", zegt een woordvoerder van de veerdienst.

"We hebben daarom de veerpont die normaal gesproken alleen in de spits vaart, twee uur eerder laten beginnen met varen. Dat was nog niet makkelijk vanwege de vakantieperiode. Door de extra inzet lijkt de drukte vooralsnog te behappen," zegt hij.