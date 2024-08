Succescoach Haak terug als bondscoach sprintende baanrenners

Hugo Haak keert terug als bondscoach van de Nederlandse baansprinters. De 32-jarige oud-baanrenner volgt de Brit Mehdi Kordi op die al voor de succesvol verlopen Olympische Spelen in Parijs - drie keer goud en één keer zilver - had laten weten bij wielerbond KNWU te vertrekken.

Haak was tussen 2018 en 2022 ook al bondscoach van de sprintploeg. Onder zijn leiding regen de baanrenners de successen aaneen met onder meer vijf medailles (drie gouden, één zilveren en één bronzen) op de Spelen van 2021 in Tokio. Hij werd tot twee keer toe (in 2019 en 2021) op het jaarlijkse Sportgala gekozen tot Bondscoach van het Jaar.

Na zijn vertrek bij de wielerbond was Haak werkzaam bij wielerploeg Tour de Tietema-Unibet en bij sportkoepel NOC*NSF. In 2023 keerde hij al terug bij de KNWU als assistent van hoofdcoach Kordi. Hij richtte zich daarnaast op talentontwikkeling.

Technisch directeur Wilbert Broekhuizen van de KNWU is blij met de rentree van Haak. "Hugo heeft zichzelf ontwikkeld als coach en is klaar om het baanprogramma verder uit te bouwen. Hij weet wat er nodig is om aan de absolute top te komen en te blijven. De focus lig allereerst op het WK in Kopenhagen in oktober. Daarna gaan we de verdere invulling voor de komende jaren vormgeven."