NOS

NOS Nieuws • vandaag, 12:50 • Aangepast vandaag, 14:43 Verzekeraar ASR bouwt geen huurhuizen meer bij door huurwet

Ondanks de krapte op de woningmarkt gaat verzekeraar ASR niet meer huurwoningen bijbouwen. Investeerders zijn huiverig geworden om nog geld te steken in huurhuizen sinds de invoering van de nieuwe huurwet. Dat meldt ASR bij de publicatie van de cijfers over de eerste zes maanden dit jaar.

Door de Wet betaalbare huur, die op 1 juli inging, mogen verhuurders niet meer zelf de huurprijs bepalen van woningen die onder het puntensysteem vallen. Huurwoningen die op basis van onder meer de oppervlakte, de WOZ-waarde en het energielabel tussen de 144 en 186 huurpunten hebben, mogen voortaan nog maar een huur hebben van tussen de 880 en 1158 euro (voor nieuwbouw 1274 euro).

Eerder deze week bleek al dat particuliere verhuurders om die reden het afgelopen kwartaal meer woningen van de hand deden, zo meldde het Kadaster. Grote verhuurders zijn dit vooralsnog niet van plan, zeiden zij recentelijk tegen de NOS.

ASR, een van de grootste verzekeraars van Nederland, heeft zo'n 26.000 huurwoningen. Hiervan zijn 15.000 in eigen bezit en 11.000 in een fonds met andere grote investeerders. De verzekeraar laat desgevraagd weten op dit moment geen woningen te verkopen. Ook benadrukt ASR te blijven investeren in de woningen die het nu heeft.

"Onder de nieuwe Wet betaalbare huur maken we op dit moment een pas op de plaats", zegt een woordvoerder. "We merken dat het aantrekken van nieuw kapitaal meer moeite kost."

Of de stop op nieuwe huurhuizen tijdelijk is, wil ASR niet zeggen: "Wij hebben steeds benadrukt dat institutionele beleggers moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbaar en aantrekkelijk investeringsklimaat om blijvend te kunnen investeren in middenhuurwoningen."

Storm- en waterschade

Sinds de overname van Aegon, nu ongeveer anderhalf jaar geleden, gaat het verder wel goed met ASR. In het eerste halfjaar van 2024 steeg de winst met 217 miljoen euro, naar 677 miljoen euro. Zo verdiende het bedrijf meer met onder andere pensioenen en schadeverzekeringen. Dit laatste heeft vooral te maken met het ontbreken van grote stormen en waterschade in de eerste helft van dit jaar.

Tegelijkertijd maakt ASR zich wel zorgen om het klimaatbeleid van het kabinet. Onzekerheid over het verzekeren van schade door overstromingen van grote rivieren en meren met hulp van de overheid leidt volgens ASR-topman Jos Baeten tot onzekerheid op de lange termijn. "Het risico blijft ongedekt en klanten hebben zo geen duidelijkheid als een waterramp zoals die in Limburg in 2021 zich herhaalt."

Eerder heeft verzekeraar Achmea ook aangegeven meer duidelijkheid te willen over de schadeafwikkeling bij natuurrampen. "Bij de overstroming van een kleine rivier weten verzekeraars precies wat er van hen wordt verwacht. Maar bij grote rivieren is dat onduidelijk, want dat is niet verzekerbaar", zei Achmea bij de presentatie van de halfjaarcijfers vorige week.