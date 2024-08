Burgemeester Den Haag onverbiddelijk: geen uitstel kabinet, Binnenhof snel leeg

Het kabinet krijgt geen toestemming van de gemeente Den Haag om een groep van zeventig ambtenaren van premier Schoof op het Binnenhof te laten werken. Na 18 september is dat niet langer toegestaan omdat de brandonveiligheid "onaanvaardbaar groot is", zegt de gemeente.

"De grens is bereikt", zegt burgemeester Van Zanen. "Er is geen ruimte om te schuiven met het moment dat het Binnenhof geheel leeg is. Een brand in het hart van Den Haag is onaanvaardbaar en onvoorstelbaar."