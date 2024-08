ANP Het Binnenhof wordt vanwege achterstallig onderhoud en brandgevaar grondig gerenoveerd

NOS Nieuws • vandaag, 12:14 Keijzer: deel ambtenaren moet achterblijven op Binnenhof om staatsgeheimen

Minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) wil dat een groep van 70 ambtenaren van premier Schoof op het Binnenhof blijft werken. Het ministerie van VRO heeft de Haagse burgemeester Van Zanen opnieuw om uitstel van de noodzakelijke verhuizing gevraagd.

De burgemeester vreest, op basis van allerlei rapporten van de brandweer voor een brand op het historische complex, waar al volop gebouwd wordt. Keijzer wil dat de ambtenaren er blijven tot het voorjaar van 2025, omdat ze bij de computers met staatsgeheimen moeten kunnen. Het blijkt nog niet gelukt om die computers aan te sluiten op een tijdelijke locatie.

Premier Schoof verhuist wel eind augustus naar een tijdelijke werkplek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Turfmarkt.

Het ministerie van Algemene Zaken (AZ) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hebben al enige weken een openlijke conflict met burgemeester Van Zanen over hun vertrek. Als vergunningverlener bepaalt de gemeente wie waar mag werken in de stad. En Den Haag vindt het risico op brand op het Binnenhof zo groot dat uitstel van de verhuizing niet acceptabel is.

Complex

Als de harde deadline op 31 augustus verstrijkt en het Binnenhofcomplex niet leeg is, moet wekelijks een dwangsom van 100.000 euro per week worden betaald. De gemeente vindt dat het ministerie van AZ en het Rijksvastgoedbedrijf jarenlang de tijd hebben gehad om de verhuizing voor te bereiden. Drie jaar geleden vertrokken de Eerste en Tweede Kamer en de Raad van State van het Binnenhof. Maar in een hoekje van het complex zitten nog steeds de premier in het Torentje en zijn ambtenaren in het aangrenzende ministerie van Algemene Zaken.

De premier gaat dus wel weg, zei Schoof afgelopen weekend. Maar een groep ambtenaren kan nog niet weg vanwege de staatsgeheime ICT-voorzieningen die nog niet beschikbaar zijn op de tijdelijke huisvesting, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer. Dat is nu het ministerie van Binnenlandse Zaken en dat wordt later het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waar nog verbouwd wordt.

Keijzer, verantwoordelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf en de renovatie van het Binnenhof, zegt dat de brandveiligheid op het ministerie van Algemene Zaken `"gewaarborgd blijft". Er is nog maar een beperkte groep, vindt zij, en "met alle genomen maatregelen" is de vluchtveiligheid volgens haar goed geregeld. Er worden ook extra brandwachten ingezet.

Nieuw voorstel

Het is nog onbekend of burgemeester Van Zanen dit nieuwe voorstel accepteert om de 70 ambtenaren toch te laten werken op het brandgevaarlijke Binnenhof. Binnen een paar dagen komt de gemeente Den Haag met een reactie.

Overigens zijn de ministerraden en de onderraden al verplaatst naar het Catshuis, de ambtswoning van de premier. Het is onmogelijk vanwege het kleine gebouw om daar alle ambtenaren van de premier heen te verhuizen. Een tijdelijke werkplek op het grasveld is jaren geleden al afgewezen door de gemeente Den Haag, omdat het gebouw de historische plek zou aantasten.