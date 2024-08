NOS Voetbal • vandaag, 16:29 Willem II zet uitstekende start in eredivisie voort met simpele zege op Go Ahead

2:29 Bekijk de samenvatting van Willem II-Go Ahead Eagles

De terugkeer van Willem II in de eredivisie verloopt voor de Tilburgers tot nu toe uitstekend. Vorige week werd in De Kuip met 1-1 gelijkgespeeld tegen Feyenoord, vandaag boekte Willem II in eigen huis een 2-0 zege op Go Ahead Eagles.

Voor Go Ahead, dat deze zomer even aan Europa mocht ruiken, was het de tweede nederlaag in twee eredivisieduels.

De overwinning van Willem II was verdiend. In de openingsfase speelden de Eagles weliswaar beter en verzorgder, maar kansen leverde dat niet op. Na twee Tilburgse doelpunten halverwege de eerste helft was het meteen gedaan met de Deventer' dadendrang.

Uitblinker Meerveld

In de 21ste minuut ging de bal op de stip na een onbesuisde overtreding van Go Ahead-verdediger Jamal Amofa op aanvaller Cisse Sandra, na een mooie pass van Ringo Meerveld. Kyan Vaesen schoot de bal onberispelijk door het midden terwijl keeper Luca Plogmann een hoek indook.

1:26 Meerveld gaat zijn prachtdoelpunt tegen Go Ahead Eagles 'nog een paar keer terugkijken'

Het hoogtepunt van de wedstrijd volgde zeven minuten later: Meerveld draaide de bal vanaf de rand van het strafschopgebied fraai en onhoudbaar in de kruising.

Na rust consolideerden de Tilburgers de voorsprong. Go Ahead, dat deze zomer veel sterkhouders kwijtraakte, kon geen vuist meer maken en staat na twee duels nog met lege handen.