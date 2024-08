Bagnaia nieuwe leider MotoGP na zege in Oostenrijk; Veijer vijfde in Moto3

MotoGP-coureur Francesco Bagnaia is winnaar geworden van de Grote Prijs van Oostenrijk. De Italiaan reed nagenoeg de gehele race aan kop in Spielberg en bleef zijn grote rivaal Jorge Martín (Ducati) 3,232 voor.

Bagnaia won zaterdag al de sprintrace, voor Martín, en kwam daardoor met 250 punten naast de Spanjaard in de WK-stand. Dankzij zijn overwinning van zondag staat hij vijf punten voor.

Hoewel het gat nooit meer dan enkele seconden was, reed Bagnaia onbedreigd naar zijn zesde overwinning van 2024.

Veijer vijfde in Moto3

Collin Veijer is bij de Moto3-race in Oostenrijk op de vijfde plaats geëindigd. De 19-jarige Staphorster lag een tijdje aan kop, maar moest de zege laten aan WK-leider David Alonso uit Colombia.

Iván Ortolá, tweede in de WK-stand, zou van poleposition starten, maar de Spanjaard had kort voor de start problemen met zijn motor en moest in de pitstraat aan de race beginnen.