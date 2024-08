Getty Brandon McNulty

NOS Wielrennen • vandaag, 20:43 Amerikaan McNulty klopt verrassende Vacek en Van Aert in openingstijdrit Vuelta

Brandon McNulty heeft de openingstijdrit in de Vuelta a Espana op zijn naam geschreven. De Amerikaanse renner van UAE Team Emirates legde de 12 kilometer van Lissabon naar Oeiras af in 12.35, goed voor een gemiddelde van 57,2 kilometer per uur.

McNulty was 2 seconden sneller dan de verrassende Tsjech Mathias Vacek. Wout van Aert werd derde, op 3 seconden van McNulty. De Amerikaan is dankzij zijn zege ook de eerste klassementsleider in de Ronde van Spanje. Morgen gaat hij van start in de rode leiderstrui.

Thymen Arensman was de beste Nederlander op de 22ste plaats. Hij gaf bijna 30 seconden toe op McNulty.

Wind

De derde en laatste grote wielerronde van het jaar ging van start in de Portugese hoofdstad met een vlakke, snelle tijdrit langs de Taag, waar de wind een rol speelde.

Visma-renner Edoardo Affini startte al vroeg en zat lang in de 'silla caliente' - Spaans voor hot seat, waar de snelste renner in mag plaatsnemen na zijn tijdrit. De 12.43 van de Italiaan bleef lang staan, zelfs toen topfavoriet Joshua Tarling over de streep kwam. De Europees kampioen tijdrijden beet zich nét stuk op de tijd van Affini: hij kwam slechts 0,28 seconden tekort.

NOS Edoardo Affini ziet in de hotseat dat Joshua Tarling net niet aan zijn tijd komt.

Toen Vacek over de finish kwam, nam Affini zijn denkbeeldige hoed af voor de Tsjech, die vooraf niet tot de favorieten werd gerekend. Even mocht de 22-jarige renner van Lidl-Trek hopen op een stunt, maar de Amerikaanse tijdritkampioen bleek nog net iets sneller dan de Tsjechische.

Klassementsrenners

Naast de tijdritspecialisten probeerden ook de renners met klassementsambities het onderste uit de kan te halen. Primoz Roglic (Red Bull-Bora) was daarin het meest succesvol. De Sloveen, die de Vuelta al drie keer heeft gewonnen, reed de achtste tijd en gaf 16 seconden toe op McNulty.

Roglic was zo'n 3 seconden sneller dan zijn Portugese concurrent Joao Almeida (UAE), die het voor eigen publiek ook goed deed. Sepp Kuss, die vorig jaar de Vuelta op zijn naam schreef, gaf 37 seconden toe op zijn voormalige ploeggenoot Roglic.

Dankzij de zege van McNulty heeft UAE de rode trui al vroeg in de ploeg. Met kopmannen Almeida en Adam Yates (die 18 tellen seconden op Roglic toegaf) hoopt de ploeg de derde grote ronde van het jaar te winnen, na de zeges van Tadej Pogacar in de Giro d'Italia en de Tour de France.

Zondag blijft de Vuelta ook nog in Portugal. Dan staat er een - voor Spaanse begrippen - vlakke rit van 194 kilometer (en 2.700 hoogtemeters) op het programma van Cascais naar Ourém.