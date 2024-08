EPA

NOS Wielrennen • vandaag, 10:14 Kuss, Roglic of suprematie UAE in Ronde van Spanje? 'Wordt één grote verrassing' Frank Hettinga redacteur NOS Sport

Het zou zo een vergeten uitspraak van Johan Cruijff kunnen zijn: de Ronde van Spanje is de makkelijkste grote wielerronde om te winnen, maar ook meteen de moeilijkste.

Laten we bij het eerste deel van die stelling beginnen over de Vuelta a España, die zaterdag om 16.23 uur van start gaat met een individuele tijdrit in Lissabon. De makkelijkste der grote ronden? "Eigenlijk mag je dat niet zo zeggen", zegt oud-wielrenner Marcel Kittel.

"Dat klinkt heel gestoord, want de Vuelta is absoluut niet makkelijk. Maar op de ranglijst van de drie grote ronden staat de Ronde van Spanje op nummer drie achter de Giro d'Italia en natuurlijk de Tour de France, geen discussie."

Daar komt bij: "Iedereen in het peloton is een beetje moe. De grote jongens (Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel, red.) doen niet mee, ze zijn zo'n beetje klaar met hun seizoen en hebben geen honger meer. Dan blijven de renners op de tweede rij over. Zij maken nu allemaal kans."

'Veel te zwaar'

Sprinter pur sang Kittel won 19 etappes in de drie grote ronden, waarvan slechts ééntje in de Ronde van Spanje, in zijn eerste seizoen bij Skil-Shimano in 2011. Het was ook meteen de enige Vuelta-ronde in zijn carrière. Eens, maar nooit meer.

AFP Marcel Kittel wint zijn enige etappe in de Vuelta in 2011.

"Het was veel te zwaar. Ik moest bij de start van een bergetappe al in de neutralisatie lossen, omdat de koersdirecteur met zijn auto voor het peloton uit verschrikkelijk hard omhoog reed."

Al die bergen in Spanje, het maakt de Vuelta niet tot de favoriete ronde van sprinters. De enige rappe renners van (enig) formaat deze editie zijn Wout van Aert, Kaden Groves en Bryan Coquard.

En dat is ook niet gek, want maar liefst elf etappes zijn aangemerkt als bergetappe. "Spanje is niet echt vlak, daar kunnen de Spanjaarden ook niks aan doen", aldus Kittel droogjes.

'Wordt steeds gekker'

Al moet gezegd dat het voor de organisatoren zeker het afgelopen decennium niet gek genoeg kan. "En het wordt steeds gekker", ziet oud-renner Stef Clement. "De Vuelta is het pure domein van de klimmers geworden, met de meeste etappe-aankomsten bergop en het meeste aantal hoogtemeters. Ik geloof dat ze 60.000 hoogtemeters aantikken. Het is heel extreem dit jaar."

Zie daar ook meteen deel twee van de vergeten Cruijff-uitspraak: de Vuelta als moeilijkste der grote ronden.

De Vuelta wil zichzelf zo onderscheiden, zegt Clement. "Zeker in een olympisch jaar wordt deze ronde toch een beetje het kind van de rekening. Het is het nagerecht van dit seizoen. Een ronde waarin renners voor een wederopstanding kunnen zorgen, door een tegenvallend seizoen goed te maken."

Vuelta bij de NOS De Ronde van Spanje is elke dag te volgen via ons liveblog in de NOS-app en op NOS.nl. Een samenvatting is ook elke dag online en op televisie te zien. De laatste acht etappes zenden we live uit op NPO 1 en via een stream op NOS.nl, de NOS-app en de NOS live-app op je televisie.

Kittel en Clement tekenen grofweg drie scenario's uit voor de winst van de maillot rojo, de rode trui.

Allereerst wijzen ze op Sepp Kuss, kopman van Visma-Lease a Bike en de winnaar van vorig jaar. "Als hij zijn niveau haalt, zou hij weleens een maatje te groot kunnen zijn voor iedereen", zegt Clement.

Kuss moest de Tour aan zich voorbij laten gaan vanwege een coronabesmetting, maar lijkt net op tijd in vorm met zijn winst in de Ronde van Burgos, de voorbereidingskoers op de Vuelta. Clement: "Kuss wil deze Vuelta vast bevestigen dat hij het ook op eigen kracht kan. Want vorig jaar was toch wel het verhaal dat hij de zege cadeau kreeg van zijn ploeggenoten Vingegaard en Roglic."

Vierde zege voor Roglic?

"Dat hebben we wel gezien in de documentaire over Visma. Vingegaard gunde Kuss de winst, maar Roglic vond dat erom gekoerst moest worden. Daar werd door de ploegleiding een stokje voor gestoken. Het kan een interessant verhaal worden dat de man die Kuss eigenlijk liever niet zag winnen nu zijn grootste tegenstander wordt."

Want de 34-jarige Roglic verkaste dit seizoen van Visma naar Bora-Hansgrohe en hoopt zijn vierde Vuelta bij te schrijven. De Sloveen reed in 2019, 2020 en 2021 ook al met de rode trui naar Madrid. Nu zou hij recordhouder Roberto Heras kunnen evenaren.

AFP Primoz Roglic na een valpartij in de Tour de France.

"Als hij op zijn fiets blijft zitten, denk ik dat hij een goede kans maakt", zegt Kittel over de renner die relatief vaak bij valpartijen betrokken is. Zo viel hij in de Tour uit met een gebroken ruggenwervel na een val.

UAE topfavoriet als ploeg

En dan is er ook nog UAE, de beste wielerploeg van het jaar. Na de winst van Pogacar in de Giro en de Tour kan de formatie het kunstje van Visma-Lease a Bike herhalen. De Nederlandse wielerploeg won vorig jaar alle drie de grote rondes in één seizoen. Dat was in de wielerhistorie nog nooit vertoond.

Kittel bestudeert op zijn telefoon even de UAE-selectie. Dan zegt hij: "Oei, oei oei. Ja, ze hebben een supersterk team: Joao Almeida, Adam Yates, Isaac del Toro, Brandon McNulty en Marc Soler. Als ploeg zijn zij wel de topfavoriet."

EPA Joao Almeida

Al sluiten Kittel en Clement de kansen van een paar dark horses ook niet uit, zoals de Spanjaard Enric Mas van Movistar en Felix Gall en Ben O'Connor van AG2R.

"Het wordt één grote verrassing", zegt Kittel. "Dat heeft eigenlijk ook wel iets moois. Niemand weet precies wie er zal winnen."

Wout van Aert mikt bij zijn debuut in de Ronde van Spanje op de rode leiderstrui én de groene puntentrui. "Mijn honger is nog niet gestild. Ik heb de knop omgedraaid en mij mentaal opgeladen voor deze koers." "Ik ben hier om te winnen. Ik heb al een blik kunnen werpen op het parcours. Het ziet er makkelijker uit dan op papier en zal heel snel gaan. Het is geen lange, maar ook geen korte tijdrit. Het is een eerste mogelijkheid. Ik wil zo hoog mogelijk finishen. Dat biedt mij de kans om later een gooi te doen naar de rode trui." Naast de leiderstrui denkt Van Aert ook aan de puntentrui. "Die zit in mijn achterhoofd. Er doen weinig sprinters mee en er zijn ook niet veel sprintkansen. Ik zal dan wel eerst succesvol moeten zijn."