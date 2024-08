AFP Medisch personeel demonstreert in New Dehli

NOS Nieuws • vandaag, 20:00 Indiase artsen staken massaal na verkrachting en moord op vrouwelijke collega

Overal in India hebben artsen en verpleegkundigen het werk voor 24 uur neergelegd na de brute verkrachting en dood van een vrouwelijke collega. De zaak leidt tot veel woede in het land. Duizenden artsen en andere betogers zijn vandaag opnieuw de straat opgegaan om te protesteren tegen vrouwengeweld.

De artsenvereniging Indian Medical Association (IMA) riep het medisch personeel gisteren op tot een 24-uursstaking, nadat de artsen het werk afgelopen week al kort hadden neergelegd.

Naar schatting hebben meer dan een miljoen artsen en verpleegkundigen gehoor gegeven aan die oproep. Ziekenhuizen door heel India zijn sinds zaterdagochtend 06.00 uur voor een dag dicht, alleen voor spoedgevallen wordt een uitzondering gemaakt.

Acties waren er van Amritsar tot Varanasi:

Sla de carrousel over EPA Stakende artsen in Mumbai, de grootste stad van India

AFP Dit was een actie in de miljoenenstad Bangalore

AFP Stakende artsen in Amritsar

AFP Avondprotest in Varanasi

De stakingen zijn een reactie op de verkrachting van en moord op een 31-jarige vrouw in de stad Kolkata, in de deelstaat West-Bengalen. Het lichaam van de arts in opleiding werd vorige week vrijdag gevonden in een zaal in het ziekenhuis, waar ook les wordt gegeven.

Ze had zich na een dienst van 36 uur teruggetrokken in het lokaal om te slapen. Daar werd ze halfnaakt en ernstig toegetakeld gevonden door haar collega's. Een vrijwilliger van de politie die in het ziekenhuis zou werken, is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Volgens collega-artsen zijn er aanwijzingen voor een groepsverkrachting.

De landelijke artsenvereniging IMA omschreef de moord als een "misdaad van barbaarse omvang vanwege het gebrek aan veilige werkplekken voor vrouwen" en eist verbetering van de werkomstandigheden.

"Een ziekenhuis moet geen gevaarlijke plek zijn", zegt deze arts tegen de NOS:

1:07 Deze Indiase arts is geweld spuugzat: 'Een ziekenhuis moet geen gevaarlijke plek zijn'

In een verklaring belooft de Indiase regering maatregelen te nemen om de veiligheid van medisch personeel te verbeteren. Tegelijk roept de regering artsen op om "in het algemeen belang" weer aan het werk te gaan. IMA zegt het voorstel te bestuderen, maar de staking niet vroegtijdig te willen beëindigen.

Landelijke protesten

Na de moord braken massale protesten uit in onder meer New-Delhi en Mumbai. Vandaag gingen onder meer in Kolkata, Delhi en Ahmedabad stakende artsen de straat op om hun onvrede te uiten.

Ook in Dhaka, de hoofdstad van buurland Bangladesh, vond een solidariteitsmars plaats. Onder de noemer "Raise your voice, women" (Verhef je stem, vrouwen) protesteerden studenten van de universiteit van Dhaka tegen vrouwengeweld. Op meegebrachte bordjes stonden teksten als "Ben ik de volgende?" en "Stop het geweld".

India kent een lange geschiedenis van seksueel geweld tegen vrouwen. In 2012 braken massale protesten uit na de gruwelijke verkrachting van een 23-jarige studente door meerdere mannen in een bus. De vrouw overleed later aan haar verwondingen.

Een paar jaar later, in 2019, werd een dierenarts slachtoffer van seksueel geweld en moord. Haar lichaam werd verbrand teruggevonden, waarna protestmarsen volgden.

Meer zaken gemeld

Veel zaken blijven onopgelost, omdat ze niet door de politie worden opgepakt of omdat slachtoffers of familieleden geen melding doen vanwege het stigma dat op seksueel geweld rust.

Vrouwenrechtenactivisten zeggen dat het probleem in plattelandsgebieden groter is, omdat lokale gemeenschappen de slachtoffers van seksueel geweld te schande maken. Ook maken families zich zorgen om hun sociale status.

Toch is er de afgelopen jaren wel vaker melding gemaakt van verkrachting. In 2022 registreerde de politie 31.516 meldingen van verkrachting, een stijging van 20 procent ten opzichte van 2021.