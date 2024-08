EPA Een van de vrouwen die gisteren meeliepen in het protest

NOS Nieuws • vandaag, 13:27 India is geweld tegen vrouwen zat na nieuwe moord, meer stakingen volgen

De artsenvereniging Indian Medical Association (IMA) heeft artsen opgeroepen morgen opnieuw te protesteren tegen de brute moord op een vrouwelijke collega. Artsen in het hele land wordt gevraagd het werk voor 24 uur neer te leggen.

Het is een reactie op de verkrachting van en moord op een 31-jarige vrouw in de stad Kolkata, in de deelstaat West-Bengalen. Het lichaam van de arts in opleiding werd vorige week vrijdag gevonden in een zaal in het ziekenhuis, waar ook les wordt gegeven.

Ze had zich teruggetrokken in het lokaal na een dienst van 36 uur om te slapen. Daar werd ze halfnaakt en ernstig toegetakeld gevonden door haar collega's. Een vrijwilliger van de politie die in het ziekenhuis zou werken, is aangehouden voor betrokkenheid.

Veel woede

Afgelopen week legden artsen het werk ook al neer. De moord leidde tot massale betogingen in onder meer Delhi en Mumbai, waarbij behalve artsen ook anderen de straat op gingen. Onder de noemer "Women reclaim the night", ("De nacht is ook van ons") protesteerden duizenden betogers tegen het geweld. "We zijn minder waard dan koeien en geiten", zei een van de vrouwen die meeliep tegen de BBC.

De vrouw doelt daarmee op de lange geschiedenis van geweld tegen vrouwen in India. Betrouwbare cijfers over het aantal verkrachtingen en moorden zijn er niet, omdat veel zaken niet door de politie worden opgepakt of niet worden gemeld door slachtoffers of familie.

Wel braken al eerder massale protesten uit, bijvoorbeeld in 2012 na de gruwelijke verkrachting van een 23-jarige studente door meerdere mannen in een bus. De vrouw overleed later aan haar verwondingen. Een paar jaar later in 2019 werd een dierenarts slachtoffer van seksueel geweld en moord in de stad Hyderabad. Haar lichaam werd verbrand teruggevonden. Ook daarover heerste veel woede.

Duizenden mensen in India protesteerden afgelopen week tegen het geweld:

0:40 Grote demonstraties in India na verkrachting en moord arts in opleiding

De overheid beloofde na de verkrachting van de studente in 2012 strengere straffen en paste de wet aan. Zo kan nu de doodstraf opgelegd worden voor verkrachting van meisjes onder de 12 jaar, of als een slachtoffer van verkrachting overlijdt. Ook zijn agenten die weigeren melding te doen van seksueel geweld strafbaar en verscheen er een handboek voor rechters.

Maar ondanks die strengere straffen voelen veel vrouwen zich nog steeds onveilig op straat of in openbare ruimtes. Uit studies van onder meer mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch blijkt ook dat de wet in veel gevallen niet wordt nageleefd.

Zo zouden politieagenten slachtoffers nog verplichten met daders te trouwen. Ook wordt de zogeheten tweevingertest nog uitgevoerd, waarbij het maagdenvlies wordt gecontroleerd om na te gaan of een slachtoffer vaker seks heeft gehad. Die test is verboden.

De artsen die morgen het werk neerleggen zijn de vele wandaden zat. "Vrouwen zijn in dit beroep in de meerderheid", zegt de voorzitter van artsenvereniging IMA tegen persbureau Reuters. "En we hebben keer op keer om hun veiligheid gevraagd." Tijdens de staking wordt er alleen spoedeisende hulp verleend.