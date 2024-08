EPA Tienduizenden mensen liepen mee in de protestmars in Kolkata

NOS Nieuws • vandaag, 08:33 Protesten in India na verkrachting en moord arts in opleiding

In India heeft de verkrachting en dood van een arts in opleiding tot grote verontwaardiging geleid. Duizenden mensen hebben meegelopen in protestmarsen door het land om te demonstreren tegen geweld tegen vrouwen.

Een van de grootste demonstraties was gisteravond in de stad Kolkata, in de deelstaat West-Bengalen. Na oproepen via sociale media liepen artsen, activisten en burgers daar een mars door de regen, met protestborden, fakkels en kaarsen. De demonstranten kwamen samen om hun frustratie te uiten. "Vrouwen krijgen hier geen respect, we zijn minder waard dan koeien en geiten", zei een demonstrant tegen de BBC.

In dezelfde stad werd bijna een week geleden het lichaam gevonden van een 31-jarige vrouw. Ze was arts in opleiding in een ziekenhuis in Kolkata. De vrouw werd dood gevonden in een collegezaal. Volgens lokale media is uit de autopsie gebleken dat ze was verkracht. De politie heeft een verdachte opgepakt.

EPA Mensen lopen met kaarsen in de protestmars door Kolkata

Onder de noemer "De nacht is ook van ons" gingen mensen de straat op om het geweld te veroordelen. Onder hen waren mannen en vrouwen, jong en oud. "Wanneer krijgen we onze onafhankelijkheid? Hoe lang moeten we wachten om zonder angst te kunnen werken? Nog 50 jaar?", zei een student die meeliep.

Buitenlandredacteur Devi Boerema: "De protesten die nu in veel Indiase steden gehouden worden doen denken aan de protesten van twaalf jaar geleden. Dat was naar aanleiding van de extreem gewelddadige verkrachting en dood van een jonge studente in Delhi. Vrouwen die nu weer de straat op gaan, vragen zich af of het ooit veiliger wordt voor vrouwen in he land. Na dood van Jyoti Singh, of Nirbhaya, zoals ze in India genoemd wordt, zijn de wetten aangescherpt. Het is nu mogelijk om de doodstraf te geven voor de verkrachting van een meisje onder de 12 jaar, of als het slachtoffer overlijdt. Ook is de definitie van verkrachting verbreed. Maar veel vrouwen voelen zich ondanks de strengere wetgeving niet veiliger. Het percentage vrouwen op de arbeidsmarkt is bijvoorbeeld laag (37 procent), omdat families niet graag hun dochters op onmogelijke tijden van huis laten gaan. De dokter uit Kolkata die vorige week werd verkracht en vermoord had van haar vader een auto gekregen. Zo hoopte hij dat ze veilig van en naar haar werk kon reizen. Nu blijkt dus dat ze zelfs op haar werk niet veilig was."

"Een jonge arts is op brute wijze verkracht en vermoord op haar werkplek, en de persoon die hier verantwoordelijk voor is, de directeur van een gerenommeerd instituut, schuift terloops de schuld in de schoenen van het slachtoffer door te zeggen: 'Waarom was ze zo laat op de avond nog in een collegezaal?' Waar slaat dat op?", zegt een van de organisatoren van de protesten in Kolkata.

In andere steden werden ook protestmarsen gehouden, onder meer in Delhi, Hyderabad, Mumbai en Pune.

Dergelijke protesten zijn niet voor het eerst in India. Verkrachtingen en geweld tegen vrouwen zijn al langer een probleem. In 2019 waren er bijvoorbeeld nog protesten na de verkrachting en moord op een vrouwelijke dierenarts. Eerder, in 2012, werd een 23-jarige studente door meerdere mannen op gruwelijke wijze verkracht in een bus. Ook toen leidde dat tot massale protesten.