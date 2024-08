Modderstromen in Tirol door zwaar onweer, auto's meegesleurd

Het gebied rond het bergmassief Arlberg in Oostenrijk is volgens de Kronen Zeitung zwaar getroffen. Hier zouden wegen geblokkeerd zijn door modderstromen, en kelders onder water zijn gelopen.

Ook zijn drie geparkeerde auto's terechtgekomen in de rivier Rosanna. Er zaten geen mensen in de voertuigen.

Eerder noodweer Oostenrijk

Meer naar het oosten in Tirol waren er problemen in Grinzens, Sellrain en Kematen. In die laatste plaats was eerder deze week al schade ontstaan door noodweer. In Grinzens moest de brandweer gisteren water uit de kelders pompen.