Getty Remko Pasveer is de held van Ajax

NOS Voetbal • vandaag, 00:25 Pasveer held van Ajax na 'waanzinnige reddingen', Farioli ook trots op Gaaei en Godt

Ajax-trainer Francesco Farioli is blij, opgelucht en trots nadat zijn ploeg de lange strafschoppenreeks tegen Panathinaikos had weten te winnen. Liefst 34 strafschoppen waren er nodig voordat een beslissing viel. Sommige Ajacieden maakten in het bijzonder indruk op de Italiaan.

"Anton Gaaei en Mika Godts hebben grote ballen getoond", draait Farioli er op de persconferentie na het duel niet omheen. Zij schoten allebei twee penalty's overtuigend binnen. "Dit hielp ook met het veranderen van de dynamiek, want even daarvoor was het frustratiegehalte hoog."

2:54 Ajax-coach Farioli na zege op Panathinaikos: 'Duurde héél lang voor de klus was geklaard'

Ajax had weliswaar getraind op strafschoppen, maar op een reeks als deze hadden de Amsterdammers zich niet kunnen voorbereiden, erkent ook Farioli. "Dit was crazy. Het is onmogelijk om deze emotie en context te simuleren, je kunt penalty's oefenen maar je komt nooit in de buurt van dit scenario."

Blij voor Gaaei

De strafschoppenreeks duurde zo lang dat alle spelers van beide teams aan de beurt kwamen en een groot deel zelfs een tweede penalty moest nemen. Onder hen was ook Gaaei, die uiteindelijk de beslissende strafschop tegen de touwen schoot. Hij kwam eerder aan bod dan de bedoeling was, want eigenlijk was aanvoerder Jordan Henderson aan de beurt.

Pro Shots Gaaei heeft de beslissende gemaakt

"Anton nam de verantwoordelijkheid", zegt Farioli, die trots is op zijn Deense pupil. "Vorig seizoen was moeilijk voor hem, maar nu is hij stap voor stap zijn zelfvertrouwen aan het terugwinnen. Hij vraagt nergens om en staat er elke dag. Hij verdiende dit."

Waanzinnige reddingen

Verder had Farioli logischerwijs lovende woorden voor doelman Remko Pasveer, die vijf strafschoppen stopte in de beslissende reeks. "Remko verrichte vijf waanzinnige reddingen", stelt de trainer vast. Daarnaast kwam Pasveer noodgedwongen ook zelf achter de bal te staan.

"Op de training had Remko geoefend met het nemen van strafschoppen, maar toen miste hij er een paar. Ik had vandaag meer vertrouwen dat hij ze zou stoppen dan dat hij zou scoren", lacht Farioli.

Pasveer zelf genoot evengoed van de strafschoppenreeks. "Dat het zo'n gekkenhuis zou worden, had ik nooit verwacht", zei de keeper, die ook niet had gerekend op het feit dat hij zelf zou moeten nemen. "Het zou toch wat zijn als je er drie of vier pakt en dan zelf mist... Dan ben je alsnog de schlemiel. Gelukkig trokken we hem over de streep."

0:34 Pasveer: 'Nooit verwacht dat het zo'n gekkenhuis zou worden'

Farioli, nooit vies van het uitdelen van een compliment, had tot slot nog één woord over voor de supporters in de Johan Cruijff Arena donderdagavond: "Incredible."