Stam en Schoon naar achtste finales EK beachvolleybal, ook Luini en Varenhorst door

EK beachvolleybal bij de NOS

Op televisie en een online stream zendt de NOS elke dag een wedstrijd live uit en zijn er samenvattingen te zien. De uitzending op NPO 3 en NOS.nl begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.

De EK beachvolleybal worden tot en met zondag 18 augustus gehouden in Nederland. De poulewedstrijden worden in drie steden afgewerkt: Den Haag, Apeldoorn en Arnhem. De knock-outfase wordt afgewerkt in Arnhem en Den Haag.

Zowel het mannen- als vrouwentoernooi is onderverdeeld in acht poules met elk vier, vijf of zes koppels. De nummers één van elke groep plaatsen zich uiteindelijk rechtstreeks voor de achtste finales, de nummers twee en drie komen in een tussenronde in actie.