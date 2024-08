ANP

NOS Sport • vandaag, 13:20 Laatste toernooi beachduo Brouwer/Meeuwsen: '14 jaar aan de top, toch wel bijzonder'

Wie de naam van Alexander Brouwer hoort, denkt automatisch aan Robert Meeuwsen. Maar na veertien jaar komt er een einde aan het sportieve huwelijk van het beachvolleybalduo. Het EK in eigen land is hun laatste toernooi samen.

De 36-jarige Meeuwsen stopt ermee. De twee jaar jongere Brouwer denkt nog na over zijn toekomst.

EK in eigen land

Het EK beachvolleybal wordt deze week gespeeld in Den Haag, Apeldoorn en Arnhem. Een mooie afsluiter, noemt Meeuwsen het. "Het is mooi geweest. Deze week gaat het iets minder om presteren. Omdat het ons laatste toernooi is, hebben we er gewoon heel veel zin in en gaan we veel lol maken in het veld."

De twee werden in 2013 samen wereldkampioen in het Poolse Stare Jabłonki en bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 pakte het duo een bronzen medaille.

"Veertien jaar lang een team zijn, dat is toch wel bijzonder", zegt Brouwer. "Zeker in beachvolleybal, waarin de soaps en partnerruils behoorlijk heftig zijn. We hebben veertien jaar lang aan de top gestaan in onze sport en daar kijk ik met veel plezier op terug."

Het hoogtepunt voor Brouwer/Meeuwsen was de bronzen medaille in Rio. "Dat we dat voor elkaar hebben gekregen, op de Copacabana, was heel bijzonder."

Het duo had graag nog een keer op de Olympische Spelen gestaan, maar verloor de concurrentiestrijd om een startbewijs voor Parijs van de duo's Van de Velde/Immers en Boermans/De Groot. Nederland mocht maximaal twee teams sturen.

Brouwer: "Het is jammer genoeg niet het mooie einde waar we op hoopten. De beelden van de Eiffeltoren waren prachtig om te zien. Maar om het dan op tv te zien en zelf niet mee te doen, dat is toch pijnlijk."

"Ik heb toch wel een tikkeltje jaloers op de bank gezeten", beaamt Meeuwsen.

ANP Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen na het winnen van de bronzen medaille in Rio (2016)

Meeuwsen besloot eerder dit jaar dat het zijn laatste seizoen zou worden. Voor zijn beachpartner was dat geen verrassing. "Ik zag het wel aankomen", zegt Brouwer, die zelf nog geen idee heeft hoe zijn toekomst als beachvolleyballer er uit gaat zien zonder Meeuwsen aan zijn zijde.

De laatste tijd heeft hij zo nu en dan met anderen getraind. "Dat voelt wel vreemd als je zo lang naast dezelfde persoon hebt gestaan. Je mist de gewoontes. Maar het is ook weleens fijn om een ander gezicht naast je te hebben. In het begin is spelen met een ander natuurlijk altijd leuk. In beachvolleybal noemen we dat de honeymoon phase."

"Volgens mij heeft Robert het idee: zou jij niet ook gewoon je zwembroekje aan de wilgen hangen? Maar ik vind het spelletje nog geweldig. Het wordt wel steeds zwaarder om je lijf elke keer weer topfit te krijgen en de vele trainingsuren te doorstaan. Voor iets dat mogelijk nooit het niveau bereikt dat wij samen hebben gehaald. Maar ik neem alle tijd. Die beslissing ga ik iets later maken."