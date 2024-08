ANP

NOS Sport • vandaag, 14:07 Onnodige uitschakeling Stam/Schoon: 'Hier kom je niet mee weg op dit niveau'

Katja Stam en Raïsa Schoon zijn op het olympisch beachvolleybaltoernooi in de achtste finales uitgeschakeld. Het Nederlandse duo stond diep in de tweede set op een comfortabele voorsprong, maar liet zich verrassen door het Spaanse koppel Daniela Álvarez Mendoza / Tania Moreno Matveeva: 21-18, 19-21, 13-15.

"Er zat zeker meer in" zegt Schoon. "We hebben niet zo'n goeie wedstrijd gespeeld. Als het even niet loopt dan gaat de tegenstander er met de winst vandoor op dit niveau."

2:00 Pijnlijke uitschakeling voor Stam en Schoon: 'Zat een stijgende lijn in toernooi'

Stam en Schoon staan vijfde op de wereldranglijst en werden vooraf beschouwd als favoriet tegen het Spaanse koppel, dat zestiende staat. Bovendien hadden de Nederlandse beachvolleybalsters een goede groepsfase gespeeld, waarin ze twee keer wonnen en één keer nipt verloren.

Favorietenstatus

De Nederlanders hadden moeite de favorietenstatus waar te maken. In de eerste twee sets kwamen Schoon en Stam op een achterstand van enkele punten, waarna ze een time-out aanvroegen.

De time-outs sorteerden aanvankelijk effect. Zeker in de eerste set, waarin de eerste drie punten allemaal naar Álvarez Mendoza/Moreno Matveeva gingen. De Nederlanders wisten die set alsnog te winnen (21-18), en ook in de tweede set kwamen ze op een 18-14 voorsprong.

Waar de overwinning bijna binnen leek, kantelde het momentum in de wedstrijd volledig in Spaans voordeel. Na een reeks van zes punten op rij sloegen de Spaanse vrouwen zich naar de winst in set twee.

"Er gingen twee services tussen ons door, die we niet pakken", zegt Stam over die tweede set. "En dan ontstaat er wat twijfel. En, zoals Raïsa zegt, met een beetje twijfel kom je niet weg op dit niveau."

Reuters

In de beslissende derde set hadden de Spanjaarden hun zenuwen het best onder controle en bereikten op volwassen wijze de kwartfinales.

Voor Stam en Schoon zit het toernooi erop. Ze kwamen verder dan op de vorige Olympische Spelen in Tokio, toen ze in de tussenronde na de groepsfase werden uitgeschakeld, maar zullen teleurgesteld zijn met de manier waarop de nederlaag aan de voet van de Eiffeltoren tot stand kwam.

"Het is heel erg balen", zegt Stam. "We waren zo dichtbij. We lieten een stijgende lijn zien qua niveau. Ik had heel veel zin om die lijn door te zetten. We doen het onszelf aan."

ANP Teleurstelling bij Stam en Schoon na het laatste punt