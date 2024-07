NOS Sport • gisteren, 20:52 • Aangepast gisteren, 22:53 Beachvolleybalsucces in Parijs: Boermans/De Groot en Stam/Schoon naar achtste finales

2:59 Boermans/De Groot naar achtste finales na overtuigende zege op oud-NBA'er

De Nederlandse beachvolleybalduo's Stefan Boermans/Yorick de Groot en Katja Stam/Raïsa Schoon hebben zich geplaatst voor de achtste finales van het olympisch beachvolleybaltoernooi.

Op het zand naast de Eiffeltoren was de nummer vier van de wereldranglijst een maatje te groot voor de Amerikanen Miles Evans en Chase Budinger: 2-0 (21-13, 21-15).

Toen de zon eenmaal onder was en dreigende onweerswolken zich verzamelden boven Parijs namen Stam en Schoon op vrijwel identieke wijze hun Japanse tegenstandsters Akiko Hasegawa en Miki Ishii de maat: 2-0 (21-16, 21-14).

Beide Nederlandse duo's zijn na twee duels ongeslagen en daarmee zeker van de knock-outfase.

Oud-profbasketballer

Waar Boermans en De Groot in 2021 al zilver wonnen bij de Europese kampioenschappen in Wenen, is het Amerikaanse duo pas een jaar actief in het internationale beachvolleybal.

Dat heeft een reden: Budinger heeft namelijk al een carrière achter de rug als profbasketballer in de NBA. De rossige Amerikaan werd in 2009 als forward gedraft door Detroit Pistons, maar meteen geruild met Houston Rockets.

Van 2009 tot en met 2016 speelde hij achtereenvolgens voor de Rockets, Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers en Phoenix Suns.

AFP Chase Budinger in 2011 namens Houston Rockets in actie tegen LeBron James van Miami Heat.

In 2017 stapte hij over naar het beachvolleybal. Met de ervaren Evans klom hij op naar de 13de plaats op de wereldranglijst, plaatste zich voor de Spelen in Parijs en won ook meteen het eerste duel van de Fransen Youssef Krou en Arnaud Gauthier-Rat.

Niet aan te pas

In de eerste set kwam de voormalig topbasketballer er echter niet aan te pas tegen de Nederlanders. Boermans en De Groot zetten hun tegenstanders onder druk en dwongen hen tot het maken van veel onnodige fouten.

Vooral het block van Boermans (2,04 meter) bleek een sta-in-de-weg voor de Amerikanen. Na een geslaagde challenge van Boermans kwamen de Nederlanders op setpoint en niet veel later werd de eerste set probleemloos binnengesleept.

Reuters Stefan Boermans blockt een smash van Chase Budinger.

In de tweede set bleven de Amerikanen iets langer bij, maar na een tussensprintje van de Nederlanders was de tweede zege deze Spelen een feit. Waar De Groot tevreden het publiek bedankte, vierde Boermans ('Boom Boom Boermans' op sociale media) het succes met een vrolijk ererondje.

Dat doet denken aan zijn dorpsgenoot Wout Weghorst, die net als Boermans een groot deel van zijn jeugd bij het Bornese NEO voetbalde. Pas op zijn 18de maakte Boermans de overstap naar het volleybal en vier jaar geleden, op zijn 22ste, speelde hij voor het eerst de strandvariant.

"We zijn hier met een missie", zei Boermans na de wedstrijd vol bravoure. "Dit is gewoon genieten", aldus de meer ingetogen De Groot.

3:25 'Boom Boom' Boermans en tacticus De Groot zijn op 'missie' in Parijs: 'Dit is genieten'

Boermans en De Groot gaan met vier punten aan de leiding in poule F. Donderdag om 16.00 uur speelt het Nederlandse duo zijn laatste groepsduel tegen het Franse koppel Youssef Krou en Arnaud Gauthier-Rat.

Dat Franse duo leed eerder op de dag zijn tweede nederlaag. De Spanjaarden Pablo Herrera en Adrian Gavira - die in het eerste duel met 2-0 verloren van Boermans en De Groot - waren met 2-1 (23-21, 21-23, 15-8) te sterk.

Stam/Schoon overklast Japans duo

Het als achtste geplaatste duo Stam/Schoon begon als favoriet aan het duel met de Japansen Hasegawa en Ishii. Niet gek als je bedenkt dat de Japanse vrouwen pas vier maanden een duo vormen en zich op het laatste moment plaatsten voor de Spelen.

Onervaren kun je de twee Japansen niet noemen. Sterker, de 34-jarige Ishii deed drie jaar geleden al mee bij de Spelen in eigen land en strandde in dezelfde (tussen-)ronde als Stam en Schoon. De 38-jarige Hasegawa debuteert op de Spelen, al heeft zij haar sporen wel verdiend in het zaalvolleybal.

In de eerste set hadden de Nederlandsen zoals verwacht de overhand, al werd met name Stam onder druk gezet met de lastige Japanse services. Dankzij de verdedigende klasse van Schoon en het aanvallende geweld van Stam werd het nooit echt spannend.

Zware test

Stam en Schoon spelen vrijdag om 17.00 uur groepswinst tegen de eveneens ongeslagen Braziliaansen Carolina Salgado en Bárbara Seixas, in het beachvolleybal bekend als Caro/Bárbara. Het Braziliaanse koppel is derde van de wereld, Stam/Schoon vijfde.

Bárbara werd aan de zijde van Agátha Bednarczuk in 2015 wereldkampioen op de Hofvijver in Den Haag. Een jaar later won dat duo zilver bij de Spelen van Rio de Janeiro. Sinds 2021 speelt ze samen met Salgado.

10:00 Hoe moeilijk kan het zijn: beachvolleybal met Stefan Boermans