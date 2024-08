Tottenham Hotspur-speler Bissouma geschorst vanwege lachgasgebruik

Yves Bissouma is door zijn club Tottenham Hotspur geschorst voor de openingswedstrijd van de Premier League komende maandag. De reden is een video op sociale media waarop te zien is dat hij lachgas nam.

Het gebruik van lachgas voor recreatieve doeleinden is in Engeland verboden. Postecoglou noemt de actie van Bissouma "een slechte beslissing". "Hij is een voetballer met verantwoordelijkheden. Het komt neer op gedrag, zo simpel is het. Het gaat om het nemen van betere beslissingen."