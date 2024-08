Getty Tom Craig (r) in de wedstrijd tegen Oranje

NOS Sport • vandaag, 19:04 Australische hockeyer tijdens Spelen opgepakt met cocaïne: 'Verschrikkelijke fout'

De Australische hockeyer Tom Craig is tijdens de Olympische Spelen door de Franse politie gearresteerd op verdenking van het kopen van cocaïne. Hij zou de drugs dinsdagnacht in Parijs hebben gekocht, toen Australië al was uitgeschakeld in het olympisch hockeytoernooi.

Craig heeft woensdag een groot deel van de dag vastgezeten en is sinds vanmiddag weer op vrije voeten.

"Ik wil mijn excuses aanbieden voor wat de laatste 24 uur is gebeurd", zei Craig bij het verlaten van het politiebureau. "Ik heb een verschrikkelijke fout gemaakt en neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn acties. Ik heb mijn vrienden, teamgenoten en familie beschaamd, dat spijt me echt."

0:26 Hockeyer Craig reageert op arrestatie op verdenking van cocaïnebezit

De 17-jarige vermoedelijke dealer werd samen met Craig (28) opgepakt. Naast cocaïne zou de dealer ook 75 xtc-pillen op zak hebben gehad.

Craig is als hockeyer actief in Nederland: sinds 2018 speelt hij voor Klein Zwitserland uit Den Haag.

Uitschakeling door Nederland

De Australische hockeymannen werden zondag uitgeschakeld door Nederland op de Olympische Spelen. Voor de terugreis naar Australië doken enkele hockeyers dinsdagnacht het uitgaansleven in het negende arrondissement in Parijs in. Voor Craig eindigde die avond dus in de cel.

Het Australische olympisch comité had eerder op woensdag al bevestigd dat een sporter uit het land was gearresteerd in Parijs. De Franse openbaar aanklager meldde daarop dat het ging om een Australiër die cocaïne zou hebben gekocht.