ANP Hockeyers vieren de overwinning in de halve finale van de Olympische Spelen

NOS Sport • vandaag, 18:57 Hockeyers sluiten met finaleplaats weer aan bij wereldtop: 'Alle seinen staan op groen' Anne van Eijk Volgt in Parijs de Olympische Spelen Anne van Eijk Volgt in Parijs de Olympische Spelen

De hockeymannen staan na 12 jaar weer in de finale van de Olympische Spelen en kunnen donderdagavond na 24 jaar weer eens olympisch kampioen worden. "Dit is een team dat vecht, een eenheid. Alle seinen staan op groen", vertelt Jacques Brinkman, zelf tweevoudig olympisch kampioen.

In 2016 verloor Nederland na shoot-outs de troostfinale en kwam het net tekort voor brons. In Tokio vlogen de hockeyers er drie jaar geleden al in de kwartfinales uit. "Ik bekijk het natuurlijk van een afstand", aldus de vader van huidig international en aanvoerder Thierry Brinkman. "Maar bij de vorige Spelen was het net iets minder een team dan dat het nu is."

"Toen waren ze wat afhankelijker van een individuele bevlieging, nu is dat minder het geval", ziet Brinkman. Dat was volgens hem voor een aantal spelers een wake-up-call. "Dat wilden ze niet nog een keer meemaken."

"Verdedigend staat het nu in elk geval goed. Ze krijgen minder tegengoals. Er zit meer structuur in de ploeg, ze weten allemaal precies wat hun opdracht is. Dat heeft Jeroen Delmee (bondscoach, red.) heel goed gedaan."

Bekijk hier een samenvatting van de halve finale tegen Spanje (4-0) en de reactie van Jorrit Croon.

Daarnaast ziet de oud-international nu een heel hecht team op het veld staan. "Ze gaan echt voor elkaar door het vuur. Ze gunnen elkaar alles, het is een echte teamprestatie. Nog steeds zijn er bepaalde spelers die wedstrijden beslissen natuurlijk, maar die moeten wel het vertrouwen van de ploeg hebben. En er heerst nu een heel open cultuur."

Dat deze ploeg nu al zeker is van een olympische medaille is volgens Brinkman een enorme kick voor de spelers. "Het klinkt misschien wat groot, maar een plak op de Spelen betekent dat je carrière geslaagd is. Je kan nog zo vaak landskampioen worden en de EHL winnen, maar een olympische medaille maakt het plaatje compleet. Dat voel je in de vezels van al die spelers, dat is hun droom."

Voor Jorrit Croon geldt 'drie keer is scheepsrecht'. De inmiddels 25-jarige hockeyer was er op 17-jarige leeftijd al bij op de Spelen van Rio en maakte ook de Spelen van Tokio mee. "We willen met elkaar laten zien wat we er de afgelopen drie jaar in hebben gestopt. En dat moet er dan ultiem uit gaan komen in de finale."

Stukje geschiedenis toevoegen

Toen de Nederlandse hockeymannen voor het laatst olympisch goud pakten, in 2000, was Croon twee jaar oud. Dus daar weet hij niet veel meer van. "En wij willen graag onze eigen geschiedenis schrijven. Wat er in het verleden is gebeurd is hele mooie hockeygeschiedenis en daar willen wij graag een stukje aan toevoegen."

ANP Jorrit Croon

Bij die droom hebben de hockeyers ook een klein beetje hulp gehad van Louis van Gaal. De voormalig bondscoach van het Nederlands voetbalelftal sprak het team afgelopen week toe. "Meneer Van Gaal is een enorme inspiratiebron, een hele grote. Alleen al zijn aanwezigheid straalt kracht uit."

Van Gaal vertelde onder meer over imagineren en daar maakte Croon direct gebruik van in aanloop naar de halve finale tegen Spanje. "We hebben ons ingebeeld dat we naar de finale zouden gaan, maar alleen inbeelden is niet genoeg. We hebben er heel hard voor gewerkt."

Imagineren

Het imagineren voor het winnen van de finale begint morgen en voor Croon zou een gouden medaille ook nog eens een mooi verjaardagscadeau zijn, want hij wordt de dag erna 26 jaar. "Ik heb al tegen de jongens gezegd: ik wil maar één cadeautje en dat is olympisch goud. Daarna hoe ik nooit meer een cadeau voor mijn verjaardag."

Brinkman kijkt al verder dan de olympische finale van Parijs. Hij verwacht dat een medaille voor meer rust zal gaan zorgen bij de huidige generatie hockeyers. "Dan heb je al een medaille op zak. Alles wat er dan nog bovenop komt, is een bonus."

En bij een plak in Parijs blijft het niet, volgens Brinkman. "Het blijft natuurlijk heel moeilijk in het mannenhockey, omdat het heel dicht bij elkaar ligt. Maar ze willen er een nieuwe succesperiode van maken, dit doortrekken tot Los Angeles 2028."

Bekijk de reacties van bondscoach Jeroen Delmee, Thierry Brinkman en Dugo Telgenkamp: