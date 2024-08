Reisorganisaties: Noord-Korea heropent grenzen voor toeristen in december

In december stelt Noord-Korea de grenzen weer open voor buitenlandse toeristen. In ieder geval voor buitenlanders die naar de noordoostelijke stad Samjiyon willen, maar mogelijk worden ook andere delen van het land weer toegankelijk. Dat melden verschillende reisorganisaties.

Noord-Korea laat sinds het begin van de coronapandemie in januari 2020 geen buitenlandse toeristen meer toe. Pas dit jaar was voor het eerst weer een handjevol Russen welkom. De aankondiging lijkt erop te wijzen dat het stalinistische land klaar is om de grenzen te heropenen voor grotere groepen buitenlanders.