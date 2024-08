Poetin biedt Noord-Korea hulp aan na overstromingen

AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hulp aangeboden na de overstromingen in het noordwesten van Noord-Korea. Dat schrijft het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.

Afgelopen week werd Noord-Korea getroffen door zware regenval met overstromingen tot gevolg. Noord-Korea meldt dat er zo'n 4100 huizen zijn overstroomd en 5000 mensen zijn geëvacueerd. Over mogelijke slachtoffers is niets bekendgemaakt.

Dat Noord-Koreaanse staatsmedia over een "ernstige crisis" spreken, is opvallend: Noord-Korea deelt normaal gesproken weinig tot geen informatie over rampen die zich binnen de landsgrenzen afspelen.