AFP Een man bij de Zuid-Koraanse vlag op een uitkijkpunt bij de grens met Noord-Korea

NOS Nieuws • vandaag, 12:12 Noord-Koreaanse ambassademedewerker loopt over naar Zuid-Korea

Een Noord-Koreaan die op de ambassade in Cuba werkte, is overgelopen naar Zuid-Korea. Dat vertelt hij in een interview met de Zuid-Koreaanse nieuwswebsite 'Chosun Daily'.

Ri Il-gyu werkte tussen 2011 en eind 2023 op de Noord-Koreaanse ambassade in Cuba. Acht maanden geleden liep hij over, nadat Pyongyang hem een medische behandeling in Mexico had geweigerd die in Cuba niet mogelijk is. Daarnaast werd zijn werk volgens hem niet eerlijk beoordeeld.

In 2011 verhuisde Ri met zijn gezin naar Cuba, dat een van de oudste bondgenoten van Noord-Korea is. Hij werkte op de ambassade als politiek adviseur en wilde in Cuba een Noord-Koreaans restaurant beginnen. Om dit restaurant te openen moest hij smeergeld betalen aan een hoge functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea, maar omdat hij geen geld had vroeg hij om uitstel van betaling. Sindsdien werd zijn werk slecht beoordeeld.

Nadat hij ziek was geworden en zijn verzoek was geweigerd om in Mexico behandeld te worden, besloot hij over te lopen naar Zuid-Korea.

Zes uur voor vertrek

Zijn vrouw en kinderen heeft hij pas zes uur voor vertrek naar Zuid-Korea verteld over de geplande verhuizing, zonder daarbij te vertellen naar welk land ze zouden verhuizen. Hij wil niet tegen de nieuwssite zeggen hoe zijn vlucht naar Zuid-Korea gelukt is, omdat Pyongyang dan weet hoe andere Noord-Koreanen ook zouden kunnen overlopen naar Zuid-Korea.

Het komt vaker voor dat Noord-Koreanen en diplomaten vertrekken naar Zuid-Korea. In 2016 slaagde een hoge diplomaat op de ambassade in Londen erin om over te lopen naar Zuid-Korea. Hij werd in 2020 gekozen in het Zuid-Koreaanse parlement. Met zijn politieke partij wil hij onder meer de positie van Noord-Koreanen in Zuid-Korea verbeteren.