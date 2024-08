Britse atlete Harvey liep olympische marathon uit met dijbeenbreuk

Atlete Rose Harvey heeft de marathon op de Olympische Spelen van Parijs uitgelopen met een dijbeenbreuk, schrijft ze op Instagram. De 31-jarige Britse verscheen zondag vol adrenaline aan de start, maar al na een paar kilometer nam de pijn het over.

Harvey bleek een stressfractuur in haar dijbeen te hebben, iets wat ze tijdens de race nog niet wist. "Ik kon niet opgeven. Ik bleef tegen mezelf zeggen dat ik moest glimlachen, de energie van het publiek moest opsnuiven en gewoon de ene voet voor de andere moest zetten."

Harvey was pas in coronatijd, nadat ze haar baan had verloren, begonnen met het trainen voor marathons.