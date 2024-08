Reuters Naomi Osaka

NOS Sport • vandaag, 13:19 Osaka over moeizame comeback na zwangerschap: 'Alsof ik niet in mijn eigen lichaam zit'

Toptennisster Naomi Osaka zegt dat ze worstelt met haar lichaam na de terugkeer van haar zwangerschap.

De Japanse voormalig nummer één van de wereld keerde in januari terug op het hoofdpodium, een half jaar na de geboorte van haar dochter Shai. Sindsdien heeft de viervoudig grandslamwinnares moeite met haar vorm en is ze op geen enkel toernooi verder gekomen dan de kwartfinales.

"Mijn grootste probleem op dit moment is niet dat ik verlies. Mijn grootste probleem is dat ik niet het gevoel heb alsof ik in mijn eigen lichaam zit", schreef de 26-jarige Osaka gisteren op Instagram.

Getty Naomi Osaka

"Het is een vreemd gevoel, ballen missen die ik niet mag missen, ballen zachter slaan dan anders. Ik probeer mezelf te sussen: geen zorgen, je bent goed bezig. Maar mentaal is het een uitputtingsslag. Diep van binnen schreeuwt een stem: wat gebeurt er in hemelsnaam?!"

Osaka werd maandag in de tweede kwalificatieronde voor de Cincinnati Open verslagen door de Amerikaanse Ashlyn Kreuger.

Postpartum

"Begrijp me niet verkeerd, ik heb dit jaar echt wel wat wedstrijden gespeeld waarin ik het gevoel had dat ik mezelf was. En ik weet dat dit moment waarschijnlijk van korte duur is en samenhangt met allerlei overgangen (gravel, gras, hardcourt). Toch is het enige gevoel waarmee ik dit nu kan vergelijken postpartum", schrijft ze.

Postpartum betekent 'de gesteldheid van de moeder na de bevalling'. Osaka vermoedt een verband met hoe ze zich voelt en haar recente bevalling van juli vorig jaar.

"Dat maakt mij bang, want ik tennis al sinds mijn derde. Het racket moet voelen als een verlengstuk van mijn hand."

In december 2023 vertelde Osaka in Australië uit te kijken naar haar rentree:

0:31 Osaka klaar voor rentree: 'Moeder zijn heeft mijn leven enorm veranderd'

Osaka zakte in 2021 en 2022 door mentale problemen op de wereldranglijst. Ze vertelde daar onder meer uitgebreid over in een Netflix-documentaire. In 2023 kwam ze niet actie in verband met de geboorte van haar dochter.

Ondanks dat ze er dit jaar niet in slaagde de derde ronde van een grand slam te bereiken, heeft Osaka laten zien dat ze nog steeds kan concurreren met de beste spelers. Zo maakte ze het de huidige nummer één van de wereld, Iga Swiatek, in de tweede ronde op Roland Garros in mei flink lastig.

'Gloednieuw'

Osaka schrijft niet te begrijpen "waarom alles weer bijna gloednieuw moet aanvoelen". "Dit zou voor mij net zo simpel moeten zijn als ademhalen, maar dat is het niet", voegt ze eraan toe.

Osaka zal later deze maand spelen op de US Open, waar ze al twee keer eerder kampioen werd.

Onder haar post reageert de Franse tennisster Caroline Garcia, de nummer 64 van de wereld, met bewondering: "Je bent een kampioen en dat zal je altijd blijven, Naomi."