Nederland sluit Spelen af op zesde plek, met recordaantal van vijftien goud

Nederland is als zesde geëindigd op de Olympische Spelen van Parijs, de hoogste notering op de medaillespiegel ooit, één plekje hoger dan drie jaar geleden in Tokio.

Gouden vrouwen

Sharon van Rouwendaal won goud op de 10 kilometer openwaterzwemmen in de Seine. Het was haar tweede olympische titel na die van Rio de Janeiro in 2016. Nooit eerder won een sporter tweemaal goud in het olympische openwaterzwemmen, dat sinds 2008 op het programma staat. Van Rouwendaal noemde zichzelf dan ook de GOAT .

De 36-jarige Marit Bouwmeester werd met haar tweede olympische titel de succesvolste zeilster in de geschiedenis van de Spelen. Ook in Rio veroverde ze het goud in de (voorloper van de) ILCA 6-klasse. Tijdens Londen 2012 pakte ze zilver, In Tokio werd het in 2021 brons.