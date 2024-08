Getty Wilco Kelderman in Polen

NOS Wielrennen • vandaag, 17:45 Kelderman grijpt in Ronde van Polen naast ritzege door valpartij in tijdrit

Wilco Kelderman is er niet in geslaagd om de leiderstrui in de Ronde van Polen over te nemen van de Belg Thibau Nys. De renner van Visma-Lease a Bike had daar een goede kans op, maar ging in een klimtijdrit van 15,1 kilometer onderuit.

Tim Wellens won de etappe en Jonas Vingegaard kreeg de leiderstrui.

Kelderman kent zo nog een ongelukkig begin in Polen. Maandag behaalde hij bijna zijn eerste overwinning in negen jaar, maar toen werd hij in de slotfase voorbij gereden door Nys.

In de tweede etappe leek Kelderman de leiderstrui van de Belg over te kunnen nemen, maar hij gleed onderuit in een bocht en verloor kostbare seconden. Hij eindigde in de tweede etappe uiteindelijk als elfde op 42 seconden van winnaar Wellens.

Keldermans kopman, Vingegaard deed het een stuk beter. Hij kwam negen seconden achter Wellens over de streep en pakte de leiderstrui in de Ronde van Polen.

De wedstrijd duurt tot en met zondag 18 augustus.