Nys houdt in Polen routinier Kelderman van eerste zege in negen jaar af

Thibau Nys heeft de eerste etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De 21-jarige Belg van Lidl-Trek hield na de 156,1 kilometer van Wroclaw naar Karpacz de twaalf jaar oudere Wilco Kelderman van zijn eerste zege in negen jaar af.

Jan Maas was de bijna de hele dag in de aanval met een aantal thuisrijders. De renner van Jayco-AlUla werd op negen kilometer van de meet als laatste vluchter ingerekend, waarna de finale kon beginnen.

Pepijn Reinderink opende het bal met een aanval en toen hij werd gepakt, ging Jan Christen er in de venijnige slotklim vandoor. Kelderman sprong in zijn wiel en liet de Deen van UAE al het werk doen.

Zevende zege Nys

Kelderman volgde op drie seconden op de tweede plaats, terwijl zijn Deense kopman Jonas Vingegaard, de grote favoriet voor de eindoverwinning in de ronde die voornamelijk Zuidwest-Polen aandoet, en de Sloveen Matej Mohoric, die vorig jaar met de eindzege aan de haal ging, op zes tellen als vierde en vijfde finishten.

Morgen is er in de Ronde van Polen, die zeven etappes telt en tot en met zondag duurt, een tijdrit over 15,4 kilometer.